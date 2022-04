La Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava no seria possible sense el treball conjunt entre la societat Empuriaport, l’Associació d’Empreses Nàutiques del municipi i la complicitat de l’Ajuntament. El president del col·lectiu empresarial, Pedro Pérez, reconeix que «la bona entesa ens va portar a prendre la decisió final de tornar a celebrar la Fira després del parèntesi obligat de dos anys sense fer-la. Sabem que serà una Fira amb dimensions més petites que les de les edicions pletòriques d’anys enrere, però havíem de tornar a exposar embarcacions i ho fem convençuts que serà un èxit, encara que les condicions del mercat no són les que ens agradarien».

Com ja hem informat en anteriors edicions, el sector nàutic empordanès ha travessat l’etapa de la pandèmia amb uns índexs de vendes i reparacions prou favorables, gràcies, sobretot, a la qualitat de les embarcacions de segona mà que tenien disponibles les nàutiques, moltes de les quals han anat a parar a destinacions de l’estranger, i a la seva imatge d’activitat segura desenvolupada en la natura. L’anomenada «crisi dels xips», que afecta la indústria de l’automoció, també ha picat de ple a la porta de la nàutica, amb la qual cosa la disponibilitat d’embarcacions noves ha disminuït molt en poc temps. «Les drassanes han venut molt, un setanta del per cent de la producció ha marxat d’Europa cap a altres continents i hi ha llistes d’espera de dos anys o més», relata Pedro Pérez.

Tot plegat fa que les empreses nàutiques que habitualment participen en la Fira d’Empuriabrava no disposin de prou estoc per a omplir els espais d’exposició tradicionals. «Algunes portaven vint vaixells i ara amb prou feina en podran dur deu», diu el representant del sector. Pedro Pérez no amaga que les empreses nàutiques de la Costa Brava nord han tingut sort del client fidel que confia en els seus serveis: «Des de l’acabament del confinament, tothom tenia ganes de tenir la seva embarcació a punt per a sortir a navegar. L’hivernatge es fa majoritàriament en sec, i això també afavoreix que els vaixells de la nostra zona estiguin en condicions excel·lents».

Sector clau

Pedro Pérez recorda que «la nàutica és un sector clau per a l’economia del nostre territori, tot i que sovint no es reconegui. Fer la Fira del Vaixell d’Ocasió és un a manera de demostrar-ho, però només cal veure el moviment d’embarcacions a la badia de Roses quan fa bon temps per entendre el valor que té».