Dues grues i quatre persones treballen aquesta setmana al claustre de Santa Maria de Ripoll amb una missió: instal·lar una xarxa de grans dimensions per fer fora la població de coloms, que malmeten la pedra dels capitells. La xarxa fa 900 m2 i s'ha fet a mida a Anglaterra per poder cobrir la forma trapezoidal del claustre. "Ja fa uns anys que vam restaurar l'ala romànica, però ja hi tornen a haver molts excrements, que esmicolen la pedra", explica a l'ACN Laia Domingo, gestora cultural i turística del monestir. Si es volen fer noves actuacions de millora, cal solucionar aquest problema i posar fi als nius i excrements de centenars de coloms que habiten a les dues plantes. Els treballs tenen un cost de 30.000 euros.

El Patronat de Turisme Costa Brava Girona ha lliurat aquest dijous a Ripoll els premis G! de Turisme en la seva 16a edició. Enguany s'ha reconegut la companyia de transports Sarfa S.L i el professional del sector, Josep Comaposada, en la categoria de premis honorífics mentre que la família Mestres, una nissaga del sector dels càmpings de la Costa Brava i la cap de sala del restaurant Miramar de Llançà, Montse Serra, han rebut els premis especials.

La cerimònia de lliurament s'ha fet a l'església de Sant Pere de Ripoll i en total s'han entregat nou premis en tres categories diferents. En la categoria de recerca, s'ha reconegut Maria Teresa Monje per un projecte turístic que dona a conèixer els recursos geològics del Pirineu.

El lliurament de premis s'ha fet aquesta tarda a Ripoll amb la presència del president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer, i més d'un centenar de convidats. La celebració també ha reunit representants del sector turístic gironí.

Els premis G! de turisme les comarques gironines es van crear el 2005 amb l'objectiu de reconèixer i premiar la trajectòria i la bona gestió empresarial dels professionals d'aquest sector. Inclouen una categoria de comunicació, per estimular la difusió a l'exterior dels atractius de la Costa Brava i el Pirineu així com un premi de recerca per promoure el coneixement científic aplicada en aquesta activitat estratègica a la demarcació.

Els guardonats per la seva trajectòria

En l'apartat de premis honorífics, el Premi Josep Pujol i Aulí a la trajectòria professional ha estat per a Josep Comaposada i la seva carrera majoritàriament en el sector de l'allotjament turístic pel seu "esforç i compromís amb el sector i amb la cultura, amb el qual ha contribuït a la projecció de la marca Costa Brava a l’exterior". El Premi Xiquet Sabater al projecte empresarial ha estat per a l'empresa de transports Sarfa S.L. pels seus cent anys d'història i la seva contribució al desenvolupament i posicionament del turisme gironí, tot "interconnectant" el territori. Els premiats d'aquesta categoria han rebut un trofeu escultòric dissenyat per Mireia Garcia, alumna de l'Escola d'Art d'Olot.

D'altra banda, el Premi especial Juli Soler i Lobo a la gastronomia ha recaigut a Montse Serra, per haver "portat a l'excel·lència l'ofici de cap de sala del restaurant Miramar de Llançà" així com la seva "vocació de servei, la cultura de l’esforç de què sempre ha fet gala, la dedicació i l’estima per la Costa Brava". I el premi especial Jordi Comas i Matamala ha estat per a la família Mestres, una "família capdavantera en la gestió dels càmpings, sempre amb afany d’innovar, crear producte i créixer tenint present la seguretat, la sostenibilitat, la qualitat i la innovació". Ambdós premiats han rebut un diploma.

Els Premis de Comunicació

En l'apartat de Comunicació, que està dotat amb 3.000 euros per cada premi, el millor treball de projecció de valors i atractius turístics de la Costa Brava i Pirineu de Girona ha estat per un monogràfic publicat a la revista Descobrir, titulat Transpirinenca. La Gran Aventura dels Pirineus. El seu autor és Álvaro Sanz i s'ha valorat la "complexitat, transversalitat i qualitat del projecte, així com per divulgar i projectar els atributs paisatgístics, culturals i turístics del Pirineu de Girona" per un monogràfic". En la categoria de Millor experiència turística, s'ha reconegut un treball de la televisió francesa France 2 pel reportatge Espagne à la découverte du Cap de Creus. S'ha valorat "la projecció i difusió dels valors i atractius naturals, culturals i turístics del Parc Natural de Cap de Creus i de la destinació Costa Brava". Els seus autors són Marie Candice Délouvrie, François Guinle, Nicolas Trau i Cédric Zacchia.

En la categoria de contingut més original i innovador, s'ha reconegut un reportatge publicat en la revista alemanya de submarinisme Silent World que est titulava Costa Brava- Wilde Küste tot destacant la qualitat de textos i fotografies i per ser una experiència nova que combina submarinisme i turisme. I com a millor proposta o experiència, s'ha reconegut una col·lecció d'articles publicats a la versió digital de la revista Traveler Condé Nast. Concretament, El jardín de los remedios, El sueño de vivir entre caballos: su magia y la vida en el campo i Pedalear con otro sentido escrits per Carme Escales. S'ha valorat la "varietat i originalitat dels continguts i la difusió d'experiències ecoturístiques inclusives a la Costa Brava i Pirineu de Girona.

Per últim, el Premi G! Yvette Barbaza al millor treball de recerca, dotat amb 6.000 euros, ha estat per Maria Teresa Monje i el projecte El geoturisme a les comarques gironines. El Geotrail inPyrenees: una proposta geoturística per a donar a conèixer els recursos geològics del Pirineu de Girona.