El Govern italià ha multat la companyia tecnològica Amazon amb una sanció econòmica de 1.128 milions d’euros per abús de la seva «posició dominant absoluta al mercat italià» amb una estratègia «especialment greu» per perjudicar els competidors en el servei logístic de comerç electrònic, ha informat l’Autoritat Garant de la Competència i Mercat d’Itàlia.

«Amazon ocupa una posició dominant absoluta al mercat italià de serveis d’intermediació al mercat, cosa que li ha permès afavorir el seu servei de logística, anomenat Fulfill by Amazon (FBA), entre els venedors actius a la plataforma Amazon.it en detriment dels operadors competidors en aquest mercat i reforçar la seva posició dominant», ha indicat l’organisme en un comunicat.

Segons l’Autoritat Antimonopoli, «les empreses han vinculat a la utilització del servei de logística d’Amazon l’accés a un conjunt de beneficis essencials per obtenir visibilitat i més bones perspectives de vendes a Amazon.it», entre les quals destaca «l’etiqueta Prime, que permet vendre amb més facilitat als consumidors més fidels i altament dependents». Aquesta etiqueta permet a més participar en esdeveniments especials d’Amazon, com Black Friday, Cyber Monday, Prime Day, i augmenta la probabilitat que l’oferta del venedor sigui seleccionada.

La companyia, que ha infringit l’article 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, també «ha impedit que els tercers venedors associïn l’etiqueta Prime a ofertes no gestionades» pel FBA. «D’aquesta manera, Amazon ha perjudicat els operadors de logística de comerç electrònic competidors, impedint-los oferir-se als venedors en línia com a proveïdors de serveis de qualitat comparables a la logística d’Amazon.

Aquestes conductes han augmentat així la bretxa entre el poder d’Amazon i el de la competència, fins i tot en l’entrega de comandes de comerç electrònic», explica el comunicat. Així mateix, els mercats competidors s’han vist perjudicats per l’abús. A causa del cost de la duplicació de magatzems, els venedors que adopten la logística d’Amazon es veuen dissuadits d’oferir els seus productes en altres plataformes en línia, almenys amb la mateixa gamma de productes.

Igualtat en privilegis de venda

Després de les sancions, l’empresa nord-americana haurà de concedir tots els privilegis de venda i visibilitat a la seva plataforma als tercers venedors que sàpiguen complir normes justes i no discriminatòries per tramitar les seves comandes, i «a partir d’un any de la decisió, abstenir-se de negociar amb els transportistes i/o operadors logístics competidors tarifes i altres condicions contractuals aplicades a la logística de les seves comandes a Amazon.it, fora del FBA», acaba dient la nota.