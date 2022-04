Empuriabrava és un d’aquells indrets de visita obligada per gaudir d’una estada de vacances relaxada, en família o amb amics, per estar a prop de l’aigua, no només als canals sinó també a les seves extenses platges de sorra fina. La marina també està considerada el port interior de lleure més segur de la Mediterrània occidental. Per això la seva Fira del Vaixell d’Ocasió està tan ben valorada i té tants seguidors.

Al cor de la badia de Roses, considerada una de les més belles del món, aquesta ciutat de vacances està banyada per vint-i-cinc quilòmetres de canals navegables i compta amb 5.000 amarradors. A vista d’ocell, els carrers d’asfalt creen un entramat pintoresc entre els carrers d’aigua, un luxe per a les persones que resideixen en cases amb garatge davant, però també amb amarratge i accés privat des del mateix canal a la part posterior de l’habitatge. Coneguda en els ambients viatgers com la Venècia catalana, la marina residencial de Castelló d’Empúries disposa d’un port principal que ofereix tota mena de serveis per a embarcacions de fins a 25 metres. Empuriabrava està plena de vida. És una localitat turística amb totes les comoditats. Hi ha bons restaurants i espais d’oci, mercats i xiringuitos, botigues i supermercats, parcs de jocs i nombroses propostes d’activitats esportives. I, també, per descomptat, disposa d’una àmplia oferta d’allotjaments: apartaments turístics, hotels, càmpings... des d’aquells que tenen els preus més assequibles fins a aquelles opcions de primer nivell. Si estàs pensant a fer una escapada a Empuriabrava, has de saber que viuràs tota una experiència inoblidable. Pels canals o a mar obert Els amants de la navegació poden fer un passeig tranquil pels canals o bé aventurar-se a mar obert. Sortint de la marina cap al nord trobem la Rubina, Santa Margarida i totes les platges de Roses, a més de les cales de paisatges privilegiats del Parc Natural de Cap de Creus. Sortint d’Empuriabrava cap al sud veurem les platges verges de dunes del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, Sant Pere Pescador, Sant Martí d’Empúries i el parc arqueològic d’Empúries. A la punta de Montgó comença el litoral del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. La creixent demanda turística d’alternatives complementàries al sol i la platja fan que Castelló d’Empúries i Empuriabrava potenciïn l’esport com a agent econòmic i dinamitzador. Aquest municipi és capdavanter en activitats esportives nàutiques –com la vela de creuers, la vela lleugera, la pesca d’alçada i la motonàutica. Gràcies a les magnífiques instal·lacions de què disposa la Marina d’Empuriabrava i als recursos naturals que ofereixen les platges del litoral castelloní i de tota la Costa Brava nord, és el vessant mariner de l’Empordà.