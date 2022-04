Primera demostració pràctica del que pretén aconseguir Red.es (empresa pública adscrita al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital) amb el seu programa Pilot 5G Catalunya. L’entitat va adjudicar a un consorci de vuit empreses un paquet d’ajudes per demostrar com es pot aprofitar aquesta tecnologia i el conglomerat de companyies ha donat avui la primera resposta: comprar a la Boqueria de Barcelona des de casa i amb assistència virtual personalitzada. Cellnex, MásMóvil, Parlem, Aumenta Solutions, Atos, Nae, Lenovo i la ‘start-up’ Nearby Computing han instal·lat en una de les parades del mercat tot el que cal perquè un client pugui replicar des de la distància l’experiència d’anar a comprar.

La solució, expliquen els seus impulsors, permet que els clients que no poden fer la compra físicament (per falta de temps, llunyania o determinats impediments físics) puguin adquirir productes frescos gairebé com si fossin al mercat. La idea és que el comprador pugui seleccionar en temps real des del telèfon o l’ordinador productes concrets de la parada del mercat i que pugui obtenir informació addicional sobre aquests amb realitat augmentada.

La clau d’aquesta aplicació, que s’ha provat en públic per primera vegada a la parada Olives Francesc, és que està pensada perquè un ‘personal shopper’ equipat amb ulleres de realitat augmentada orienti l’usuari mentre compra. «Durant el procés de compra, l’usuari virtual rep en directe a la pantalla del seu dispositiu la interfície en realitat augmentada que està veient el ‘personal shopper’ amb les ulleres a la Boqueria», explica Parlem Telecom en un comunicat.

Digitalitzar el comerç de proximitat

«L’aplicació que presentem pot suposar un pas endavant per al sector del comerç electrònic i garantir que els comerços de proximitat poden evolucionar digitalment sense perdre la identitat gràcies al potencial del 5G», ha contextualitzat en la presentació el conseller delegat de Parlem, Ernest Pérez-Mas. «El 5G és una tecnologia amb poder transformador que marcarà una revolució i és un vector essencial per impulsar la digitalització que preveu el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern d’Espanya,» ha coincidit el director general de Red.es, Alberto Martínez Lacambra.

Aquest és només el primer de set projectes que prepara el conglomerat empresarial a càrrec d’aquest desplegament a la Boqueria, un paquet que compta amb 5,4 milions d’euros de pressupost i que està cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).