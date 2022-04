Aldi ha anunciat que obrirà prop de 50 nous supermercats durant l’any 2022, amb un pla d’expansió que també inclou l’arribada a les illes Canàries, on té previst obrir més de 20 supermercats al llarg de tres anys. Entre els nous establiments també es troba la primera obertura a Astúries, segons un comunicat de la cadena de supermercats.

La cadena alemanya ha indicat que té intenció de continuar creixent en «zones estratègiques», com la Comunitat de Madrid, el País Valencià, Catalunya i Andalusia, a més de reforçar la seva presència a les illes Balears i a Galícia.

Actualment, la companyia compta amb 357 establiments a Espanya amb prop de 6.000 treballadors, i va acabar 2021 amb 40 obertures, el que suposa pràcticament el doble que el 2020. Amb les previsions de nous establiments aquest any, la companyia superarà per primera vegada els 400 súpers a Espanya.

El conseller delegat d’Aldi, Valentín Lumbreras, ha dit que aquest 2022 es vol continuar creixent «de forma sostenible» per consolidar la seva presència en regions on tenen molta activitat, així com posicionar-se com una opció de compra de referència en altres regions. «Aquest 2022 volem continuar creixent de forma sostenible, consolidar la nostra presència a regions on moltes famílies ja confien en nosaltres, com a Andalusia, la Comunitat de Madrid, Catalunya o el País Valencià, i posicionar-nos com una opció de compra de referència en altres regions com les illes Canàries o Galícia», afirma Lumbreras en un comunicat.

«D’acord amb el ritme de creixement actual, el reforç de la nostra capacitat logística i el ritme d’obertura de supermercats que tenim previst mantenir, la nostra inversió a Espanya continuarà incrementant en els pròxims anys i continuarem generant noves oportunitats d’ocupació», diu el conseller delegat de la cadena de súpers.