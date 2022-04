Els camions han continuat omplint les darreres setmanes les àrees de serveis de la Jonquera, malgrat l’impacte de l’increment del preu del gasoil en el sector. Únicament els dies de l’aturada es va notar un descens de camions. Les gasolineres tampoc han acusat un descens de clients i només el primer dia de descomptes per part de l’Estat es van registrar algunes cues.

La pujada dels preus del gasoil i les aturades per part dels transportistes feien témer que una nova crisi afectés la població. El regidor de Protecció Civil, Jordi Picornell, ha posat de manifest, però, que hi ha hagut el mateix flux de camions, excepte els dies de vaga. Això ha mantingut les àrees de serveis amb les xifres habituals d’activitat. Un altre sector molt present vinculat al transport és el de les benzineres al llarg de tota la població. Les gasolineres es nodreixen de la clientela de transportistes i també d’un client francès que baixa per la diferència de preu amb França. Segons el regidor, les benzineres tampoc han notat un descens de clients, malgrat la pujada del preu del combustible. La situació ha estat similar a la de qualsevol població gironina.