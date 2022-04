Unides Podem ha presentat noves esmenes a la llei de vivenda que va negociar amb el PSOE al si del Congrés i que actualment està en tràmit parlamentari. Els morats han registrat una desena de propostes per modificar el text original i, entre elles, s’inclou una modificació perquè els grans tenidors de vivendes –aquells que en posseeixen 10 o més– estiguin obligats a posar el 30% d’aquests immobles en «lloguer social de manera estable o continuada».

Fa mesos que els morats avisen que la seva intenció era millorar el projecte de llei durant la seva tramitació al Congrés. Fins i tot, quan això els suposa reobrir una dura negociació amb el PSOE que va trigar gairebé dos anys a realitzar-se. El text original recull que les empreses que tinguin més de 10 immobles hauran de rebaixar el preu dels lloguers a les zones que siguin declarades tensades. No obstant, Unides Podem vol endurir aquestes mesures i que estiguin «obligats» a posar un «percentatge mínim, no inferior al 30%» de lloguer social o cedir-ne la gestió a les administracions competents.

A més, en l’esmena registrada especifiquen que si es tracta d’una empresa que tingui participació pública «l’obligació percentual s’incrementarà proporcionalment a la presencial del capital públic en la societat». En el cas de la Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària (SAREB) el percentatge serà del 75%. Tot això, detallen, quedarà recollit a la normativa autonòmica corresponent, ja que les competències sobre vivenda estan cedides a les comunitats.

Nous plantejaments

Entre les intencions d’Unides Podem està també rebaixar les condicions per a una zona sigui declarada tensada i, per tant, comencin a operar els mecanismes de baixa de preus. En l’acord que es va pactar amb el PSOE es concedeix aquesta categoria a aquelles zones on la càrrega mitjana de la hipoteca o del lloguer, més els subministraments, supera el 30% dels ingressos mitjans d’una llar o on el preu hagi pujat cinc punts per sobre de l’IPC en els últims cinc anys. Els morats plantegen suavitzar aquesta última condició i que sigui suficient un increment de l’IPC del 2%.

També volen acabar amb certes pràctiques habituals del mercat del lloguer i proposen que les despeses de gestió immobiliària i de formalització del contracte siguin sempre a càrrec del llogater i no de l’arrendatari, com passa actualment. Una altra de les esmenes posa el focus en els allotjaments turístics. Unides Podem recull que «a fi d’evitar el desplaçament dels veïns» per un excés de vivendes d’aquesta tipologia, s’establirà una regulació per limitar el nombre de places turístiques. En concret, estableixen que no podrà «suposar més d’un 2% del nombre d’habitants en entorn urbà» per districtes o barris.