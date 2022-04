L'Ajuntament de Figueres ha incorporat 10 persones al Programa d'Experienciació Laboral (Pla d'ocupació) especialitzat en manteniment d'edificis i espais enjardinats en el marc del Projecte Treball als Barris.

Treballaran durant sis mesos fent tasques de manteniment de jardineria, petites reparacions o pintura, entre d'altres.

És emocionant rebre les 10 persones que aquest mes d'abril comencen el Pla d'ocupació de manteniment d'edificis i espais...

La iniciativa s'emmarca en el projecte de Treball als Barris amb l'objectiu de dotar d'experiència laboral persones en situació d'atur i que no cobren cap prestació. El programa contempla la realització de tutories de seguiment on es treballa la reincorporació al mercat laboral ordinari, un cop finalitzat el contracte de sis mesos amb l'Ajuntament. Les persones contractades resideixen als barris on fan les tasques.