Superar la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) serà una mica més complicat a partir de gener. Els conductors que vagin als establiments a partir del 2022 en els quals es vetlla pel bon estat de cotxes, motocicletes i furgonetes hauran de portar més documentació de la que es reclamava fins ara. Abans de pagar les taxes per procedir a l’examen, els usuaris hauran de mostrar el DNI de la persona titular del vehicle o bé una fotocòpia, document que abans no es demanava.

També haurà d’ensenyar el rebut de l’assegurança conforme s’està al corrent del pagament i la targeta d’inspecció tècnica.

Estat del vehicle

Quant a la vigilància de l’estat del vehicle, els tècnics de la ITV controlaran aspectes que fins ara no es tenien en compte, com per exemple les càmeres i sensors. De fet, els fabricants de vehicles estan obligats a partir de 2022 a permetre l’accés a aquesta mena de dispositius.

La primera ITV es passa quan la moto o el cotxe compleix quatre anys.