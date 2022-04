La campanya de la renda i l’impost de patrimoni de l’exercici 2021 comença aquest dimecres per a la presentació de declaracions a través d’internet i s’estendrà fins al 30 de juny, segons el calendari de l’Agència Tributària.

A partir d’aquest dimecres, els contribuents poden sol·licitar el seu esborrany –després d’identificar-se amb Cl@ave PIN, número de referència o certificat electrònic– i confirmar-lo tant a través del programa Renda Web com de l’aplicació mòbil de l’Agència Tributària.

La presentació de declaracions per telèfon començarà el 5 de maig i de manera presencial a les oficines l’1 de juny. El termini finalitza el 30 de juny, tret del cas de liquidacions a ingressar amb domiciliació bancària, que hauran d’estar entregades el 27 de juny.

En aquesta campanya estan obligats a presentar declaració els contribuents amb rendes del treball superiors a 22.000 euros d’un únic pagador o 14.000 euros de més d’un –incloent-hi els que hagin cobrat ajudes per trobar-se en erto–, els que tinguin guanys patrimonials de més de 1.600 euros i els perceptors de l’ingrés mínim vital, entre altres supòsits.

Entre les novetats de la campanya figura un nou apartat específic per a les criptomonedes, des del qual el contribuent podrà emplenar una sèrie de caselles per a la declaració dels guanys, una cosa que ja era obligatòria però que ara es consigna en una clau diferenciada.

A més, s’hi incorporen nous trams per a rendes altes –amb un tipus del 47% per a rendes del treball a partir de 300.000 euros i del 26% per a rendiments de l’estalvi a partir de 200.000 euros– i per a grans fortunes de més de 10 milions d’euros, que estaran subjectes a un gravamen en l’impost de patrimoni del 3,5%.