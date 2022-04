Recollida de beneficis. L’Ibex 35 ha perdut la cota dels 8.500 punts en la sessió d’aquest dimecres, després d’anotar-se una caiguda de l’1,64%, en una jornada marcada per la publicació de les actes de l’última reunió de la Reserva Federal (Fed) dels Estats Units i per les noves sancions dirigides a Rússia per la invasió d’Ucraïna.

El principal indicador de la borsa espanyola ha finalitzat la sessió en els 8.482,1 punts, amb la majoria dels seus valors en pèrdues. Els descensos més grans els han presentat BBVA (-7,5%), Siemens Gamesa (-5,57%), Meliá (-5,19%), Sabadell (-4,81%), Bankinter (-4,43%), ACS (-3,81%) i Grifols (-3,77%). Al contrari, al terreny positiu han destacat els avenços d’Iberdrola (+2,48%), Naturgy (+1,88%), Acciona (+1,48%), Solaria (+1,38%), Endesa (+1,34%) i Telefónica (+1%). El Govern dels Estats Units, en coordinació amb els països que conformen el G-7 i la Unió Europea (UE), ha anunciat aquest dimecres un nou paquet de sancions contra Rússia en represàlia per la invasió d’Ucraïna, que inclou, entre d’altres, una prohibició d’invertir en el país euroasiàtic. En aquest escenari, la resta de borses europees també han tancat la sessió en ‘vermell’, amb caigudes del 0,34% a Londres, del 2,21% a París, de l’1,89% a Frankfurt i del 2,06% a Milà.