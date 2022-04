L’àrea de Turisme de Castelló d’Empúries i Empuriabrava ha mantingut una activitat intensa durant la llarga etapa afectada per la pandèmia amb la finalitat d’atraure visitants. Aquest treball s’ha fet notar amb la presència de clients i turistes, especialment de proximitat, que han pogut descobrir la seva extensa oferta patrimonial, natural, comercial i de lleure.

Ara, el municipi ha fet un pas més tornant a les fires de referència de manera presencial. Aquest ha estat el cas, durant el darrer cap de setmana, de l’1 al 3 d’abril, del Saló de Turisme B-Travel, de Barcelona. Es tractava d’una fira de turisme destinada al públic viatger, de Barcelona i voltants, on es trobaven les principals agències de viatges, hotels, companyies de transport i empreses de serveis turístics. S’hi han reunit una àmplia mostra de destinacions nacionals i internacionals perquè els visitants puguin organitzar les seves vacances.

Castelló i Empuriabrava hi han estat representats a través d’un estand compartit amb el Patronat de Turisme Costa Brava Girona, dintre el de l’Agència Catalana de Turisme. Des d’ella, s’ha informat de totes les activitats, experiències i visites que es poden fer a Castelló d’Empúries i Empuriabrava.

Segons la regidora Xon Hugas, «recuperar la participació en fires presencials de proximitat ajuda a promocionar i visualitzar la destinació i reforçar la fidelització a casa nostra».

Fonts de l’àrea de Turisme han explicat que «durant els tres dies que ha durat la Fira, hi ha hagut una gran afluència de públic interessat sobretot en activitats a l’aire lliure, rutes en bicicleta o senderisme i platges. En general la nostra destinació era coneguda per la majoria dels assistents, tot i que molts no hi havien estat i es van mostrar interessats a venir a conèixer-la».