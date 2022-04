Repsol i la danesa Orsted, una de les companyies de referència en el sector energètic, han signat un acord per desenvolupar conjuntament projectes d'eòlica marina flotant a l'Estat. En un comunicat emès aquest dimarts, l'energètica espanyola ha assegurat que l'aliança aspira a convertir-se "en el líder de l'eòlica marina flotant al país, combinant l'experiència de Repsol com a proveïdor i la d'Orsted com a referent al sector". L'acord s'emmarca dins el pla estratègic de la multinacional espanyola, que té previst invertir 6.500 milions d'euros entre 2021 i 2025 en iniciatives vinculades a la reducció d'emissions de carboni.

Segons el director executiu de generació baixa en carboni de Repsol, Joao Costeira, l'acord posiciona a la companyia "per ser rellevant en el desenvolupament futur de la tecnologia flotant", un àmbit on ja té certa experiència, després de participar en el projecte Windfloat Atlantic a la costa de Portugal.