En la compareixença per videoconferència que el president ucraïnès Volodímir Zelenski ha efectuat davant el Congrés dels Diputats el mandatari ha demanat a Espanya que deixi de fer negocis amb Rússia. Ho ha fet després d’agrair que moltes empreses espanyoles han tallat ja relacions comercials amb aquest país i abans d’afegir que encara n’hi ha d’altres, com Porcelanosa, Maxam i la patronal Sercobe que no ho han fet.

«¿Com es pot permetre que els bancs russos generin beneficis mentre ells estan torturant gent? ¿Com e pot permetre que les companyies europees tinguis beneficis mentre destrueixen el meu país?», ha clamat Zelenski per argumentar la seva petició. Les paraules del president ucraïnès, que ha demanat «sancions contundents» contra Rússia a nivell internacional, han posat immediatament en el punt de mira les empreses assenyalades que, segons ha afirmat, encara operen amb Rússia. Tot i que la rajolera castellonenca Porcelanosa és ben coneguda, Maxam no ho és tant per al gran públic. Aquesta empresa espanyola d’àmbit multinacional, present a més de 50 països, té presència en les indústries química, minera i armamentística. Per la seva banda, Sercobe és una associació empresarial sense ànim de lucre que ofereix serveis tecnicocomercials a les empreses fabricants de Bens d’Equip.