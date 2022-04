El president de Mercadona, Juan Roig, ha visitat aquest dimarts com un professional més del sector la fira Alimentaria de Barcelona. Amb el desig de passar desapercebut la màscara antivirus sempre és d’ajuda, tot i que Roig sol ser clarament identificable per una altura molt per sobre de la mitjana. L’alt directiu, la tercera fortuna d’Espanya segons Forbes, s’ha passejat pels passadissos d’Alimentaria sense que la majoria reparés en la seva presència. El seu passeig firal s’ha centrat en un primer moment en la zona de possibles proveïdors catalans, amb parada curiosa davant l’estand d’Artesanía de la Croqueta, una iniciativa d’un empresari de Tarragona en l’àmbit dels plats preparats. Aquesta és una àrea que atrau especialment Roig, davant el seu convenciment íntim que les llars del futur deixaran de tenir cuina tal com la coneixem, tant per la falta de temps com pel desenvolupament de noves fórmules de venda i de producció que acceleraran els processos d’elaboració i els hàbits alimentaris.

El president de Mercadona i el seu acompanyants, entre els quals hi havia el director general de compres (lactis), Guillermo Pérez, han tingut especial atenció a determinats proveïdors estrangers. És a l’estranger on Mercadona no disposa d’un gran nombre de proveïdors. Una parada de certa durada l’ha fet a Fresh Max, un grup australià amb gran capacitat de producció de fruita, principalment taronges i pomes, però també fruites exòtiques. Oceania és un proveïdor a tenir en compte per evitar l’estacionalitat de l’oferta. Una altra parada ha sigut a l’estand dels turcs Burcu, un grup d’alimentació envasada especialitzat en salses. D’aquest ha passat a l’estand de Polònia, on fins i tot ha acceptat la invitació per asseure’s una estona en una jornada maratoniana de trobades. Polònia és interessant com un productor de cereals capaç de mitigar la falta de proveïdors d’Ucraïna. Després d’aquesta trobada, Roig s’ha submergit en el pavelló dels proveïdors de carn. Entre passadissos s’ha perdut, a la recerca de vells amics del sector o nous proveïdors capaços de vincular-se amb el grup que controla el 25% de la distribució alimentària a Espanya.