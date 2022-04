L’Ajuntament de Figueres obrirà l’oficina local d’habitatge per impulsar un parc públic. En la sessió ordinària d’aquest 4 d’abril s’ha fet un pas endavant en aquest àmbit amb l’aprovació per unanimitat de dos convenis de col·laboració amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya sobre l’encàrrec de gestió de l’Oficina Local d’Habitatge i al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges, per a l’any 2022. Fins ara l’oficina es gestionava des del Consell Comarcal.

La voluntat del govern de transformar la ciutat implica garantir l’accés a l’habitatge i impulsar un parc d’habitatge públic. Segons ha remarcat l’alcaldessa, Agnès Lladó, «l’accés a l’habitatge és un dret» i amb l’objectiu de posar-lo a l’abast de les persones que ho necessiten ja s’han emprès accions com la compra de 12 pisos que es destinaran al lloguer per a joves, facilitant la seva emancipació i l’obertura d’una línia d’ajuts pel lloguer destinat a persones majors de 65 anys. També s’està treballant amb l’Institut Català del Sòl (Incasòl) per obtenir habitatge públic en règim de lloguer. Figueres compra 12 pisos i els destinarà al lloguer per a joves a preus entre 220 i 300 euros A més «per poder donar un servei de qualitat i coordinar els ajuts hem habilitat una oficina de rehabilitació municipal». La voluntat és aconseguir un parc d’habitatge en les condicions necessàries perquè la gent hi pugui viure i que a la vegada permeti revitalitzar diferents zones com el centre històric, «obtenint habitatge de qualitat i mantenint la vida al centre històric» ha apuntat Lladó.