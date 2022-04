Puigs’ha reorganitzat per accelerar el seu creixement,després de les seqüela de la pandèmia. La multinacional decosmètica i perfumeria ha creat tres divisions: ‘Beauty and Fashion’, Charlotte Tilbury i ‘Derma’, totes operatives a partir del pròxim 1 de gener. La divisió ‘Beauty and Fashion’ estarà formada per les marques Paco Rabanne, Carolina Herrera, Jean Paul Gaultier, Nina Ricci, Dries Van Noten, Penhaligon’s i L’Artisan Parfumeur; les llicències de bellesa de Christian Louboutin i Comme des Garçons Parfums, així com les marques ‘Lifestyle’ Adolfo Dominguez, Antonio Banderas, Shakira o Benetton. El negoci defragànciesd’aquestes marques posiciona Puig com el cinquè jugador del món de la perfumeria selectiva amb una quota de mercat pròxima al 10% i amb tres marques al top 20 del rànquing mundial.

La divisió Charlotte Tilbury integrarà aquesta marca de bellesa la participació majoritària de la qual va ser adquirida el mes de juny passat per Puig. I l’acabada de crear divisió ‘Derma’ incorporarà les companyies Uriage i Apivita, en les quals Puig té una participació majoritària; a més de la participació del 50% a Isdin, que comparteix amb Esteve. El conjunt d’aquestes tres marques posiciona Puig comel tercer jugador més gran del sector dermocosmèticde venda en farmàcies a Europa, amb dues de les seves marques al top 10 del rànquing. Objectiu: 3.000 milions Amb aquests canvis, la companyia té per objectiu arribar als 3.000 milions d’euros de vendes el 2023. En aquest exercici, les vendes de la companyia s’han vist impactades pels efectes de laCovid-19,i s’estima una disminució significativa de les vendes. Puig preveu passar dels 2.000 milions aconseguits el 2019, als 1.500 milions d’aquest any. A mesura que els efectes de laCovid-19comencin a retrocedir, Puig esperaun important repunt del seu negoci superant el 2021la seva xifra rècord de 2.000 milions a què va arribar el 2019. Així mateix, té per objectiu els 3.000 milions el 2023 i apunta a superar els 4.000 el 2025. Aleshores, s’estima que la cartera tindrà dues marques pròximes als 1.000 milions en vendes (Paco Rabanne i Carolina Herrera), dues marques en 500 milions (Isdin i Charlotte Tilbury); a més d’altres com Jean Paul Gaultier, Penhaligon’s, Dries Van Noten, Uriage, Apivita, L’Artisan Parfumeur i la llicència de Christian Louboutin, entre els 100 i els 500 milions. En aquest context, la companyia preveuun creixement significatiua causa de la penetració digital i al creixement ala Xina,que suposaran un 30% i un 25% de les vendes respectivament el 2025. Així mateix, Puig té firmats acords que li permetran arribar a posicions majoritàries en companyies en les quals té avui una presència minoritària, com és el cas de Loto del Sud a Colòmbia o Kama Ayurveda a l’Índia.