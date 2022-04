El preu de la llum a França vorejarà aquest dilluns el màxim de 3.000 euros per megawatt-hora entre les 7 i les 9 del matí pel descens de les temperatures i l’aturada de la meitat dels reactors de les centrals nuclears franceses. El gestor de la xarxa elèctrica francesa (Réseau de Transport d’Électricité, RTE) ha emès una «alerta taronja» d’Ecowatt (sistema de gestió del sistema elèctric) i ha demanat als ciutadans reduir el consum durant el dia.

A França, com a Espanya, el preu màxim de l’electricitat és de 3.000 euros per megawatt-hora i el mínim, de -500 euros per megawatt-hora. No obstant, aquests màxims només s’han vorejat a primer hora del dia, i el preu mitjà durant la jornada és de 551 euros per megawatt-hora, lluny dels 75,33 euros per megawatt-hora d’Alemanya, els 251,87 euros per megawatt-hora d’Espanya i les 205,09 lliures (244,36 euros) per megawatt-hora del Regne Unit.

Però els consumidors no notaran l’efecte de la pujada a la seva butxaca. Les tarifes en el mercat regulat a França no estan indexades diàriament al mercat majorista, sinó que s’actualitzen dues vegades a l’any, en funció de l’evolució del mercat. Tanamteix, aquest any el Govern d’Emmanuel Macron s’ha compromès a no encarir el subministrament en més d’un 4%. Així, serà la companyia semipública Électricité de France (EDF) la que absorbirà part d’aquesta diferència entre els preus majoristes i els minoristes.

L’energia nuclear és responsable, aproximadament, de la meitat de la generació elèctrica del país gal. I ha coincidit l’aturada de gran part de les seves centrals per manteniment i la meitat dels seus 56 reactors nuclears fora de servei amb una elevada demanda a primera hora del matí (el consum previst és de 73.000 megawatts a les 9 del matí) i una producció estimada de 65.000 megawatts, així que s’importaran fins a 11.000 megawatts.

En concret, les importacions a primera hora es van repartir entre 2.000 megawatts d’Anglaterra, 1.700 megawatts d’Espanya, 917 megawatts d’Itàlia, 1.700 megawatts de Suïssa i 4.000 megawatts d’Alemanya, segons RTE.

Reduir el consum

El gestor Ecowatt qualifica els nivells de consum francesos cada hora i segons la regió segons quatre tipus d’alerta –verd: el consum és raonable; groc: el consum és alt, cal moderar-lo; taronja: el consum es troba en una situació tensa i els ecogestos són benvinguts, i vermell: el sistema elèctric es troba en una situació molt tensa i, o es redueix el consum d’electricitat, o els talls de subministrament seran inevitables–.

D’aquesta manera, aquest dilluns ha activat l’alerta taronja, que implica que «el sistema elèctric està en una situació tensa» i els «ecogestos són benvinguts», sobretot, a primera hora del dia. «A la feina o a casa, tothom pot actuar fent accions senzilles, per exemple, abaixant la temperatura de casa seva en cas d’absència durant el dia, o apagant completament els dispositius en mode d’espera, fins i tot limitant el nombre de llums encesos en una habitació etc.», apunta a la seva pàgina web RTE.

Aquests gestos «poden tenir un impacte real», afegeix. Per exemple, si tots els francesos apaguen una bombeta, això suposa un estalvi en el consum elèctric de 600 MW, o aproximadament el consum d’una ciutat com Tolosa.