L'Institut Català del Sòl té a la venda cinc parcel·les per a la construcció d'habitatges lliures i de proteccó oficial a l’Escala. Estan situades a la Closa del Llop amb altres terrenys per desenvolupar. La promoció permet construir fins a 224 habitatges nous d’habitatge liure i de protecció oficial. Incasòl també té diverses parcel·les a la venda a Figueres, a la zona del parc de les Aigües.

La promoció a l’Escala suposaria el creixement en un dels sectors pendents d’acabar de desenvolupar, a tocar l'entrada de la població i propera a una zona on han anat implantant-se diverses àrees comercials.

Es troba entre el nucli urbà, la carretera Gi-623 i el nus principal viari d’entrada a la població amb una superfície de 12.800 metres quadrats de sostre.

Habitatge lliure i de protecció

Dues de les parcel·les es venen per a habitatge plurifamiliar lliure. Tenen una superfíce de 2.270 i 2.838 metres quadrats amb un preu d’1.050.368 i 1.058.712 euros respectivament.

En aquest cas permeten construir habitatge planta baixa més tres i 32 en cadascuna.

La resta de les tres parcel·les a la venda, Incasòl no concreta des del portal el preu.

Són en la modalitat de Plurifamiliar en règim d’habitatge de protecció oficial. Dues tenen capacitat per a 28 habitatges i una tercera per a 20 habitatges més.

Des d’Incasòl destaquen que es tracta d’un bon emplaçament en un sector que té una superfície total de 104.859 metres quadrats. Hi ha sòl residencial en diferents règims disponible.

L’àrea de la Closa del Llop té serveis, comerços i platges a tocar. A més, disposa de zones verdes i sòl destinat a equipaments.

L’àrea de parcel·les en venda de l’Escala és juntament amb la de Figueres els dos sectors on Incasòl té actualment sòl residencial.

En el cas de Figueres se situa a l’àrea del Parc de les Aigües, al sector Costa Brava, pendent de desenvolupar des de fa més d’una dècada.

Recentment, l’Incasòl va informar que s’havia venut a l’empresa Consum dues parcel·les del sector a l’avinguda Costa Brava on la cooperativa té previst construir un supermercat i un aparcament per a 80 places.

La notícia ha permès preveure que finalment la zona tindrà un impuls per al seu creixement, tal com espera l’Ajuntament des de fa anys.

Serà un parc residencial d’alta qualitat amb una capacitat per a 959 habitatges. Es tractaria d’habitatges unifamiliars i també hi haurà habitatge de lloguer. L’ajuntament va fer canvis al planejament per promoure l’interès dels promotors.