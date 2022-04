La Campanya de la Renda i Patrimoni de 2021, que inclou com a principal novetat l'alça de l'impost per a les rendes a partir de 300.000 euros i per als patrimonis de més de 10 milions, arrencarà dimecres 6 d'abril amb la presentació de les declaracions per Internet, d'acord amb el calendari del contribuent de l'Agència Tributària recollit per Europa Press.

La Campanya de la Renda d'enguany, que es correspon amb els ingressos obtinguts en 2021, es prolongarà entre l'1 i el 30 de juny de manera ordinària, però prèviament, des del pròxim 6 d'abril es podran presentar ja les primeres declaracions de l'IRPF i de Patrimoni a través d'Internet, un mitjà que ja utilitzen nou de cada deu contribuents.

Així mateix, des del pròxim 5 de maig i fins al 30 de juny la declaració de l'IRPF es podrà presentar també per telèfon, i entre l'1 i el 30 de juny, coincidint amb el període ordinari de la Campanya, els contribuents podran presentar la seva declaració en les oficines de l'Agència Tributària. Amb resultat a ingressar i amb domiciliació bancària, el termini conclou el 27 de juny.

Amb caràcter general, els contribuents han de presentar declaració per IRPF quan els seus rendiments del treball superen els 22.000 euros. Ara bé, quan compten amb dos o més pagadors -seria el cas d'un ocupador i del SEPE-, aquest límit es redueix a 14.000 euros si l'import percebut pel segon i restants pagadors supera els 1.500 euros.

Igual que l'any passat, els perceptors de l'ingrés mínim vital i els membres de la unitat de convivència estan obligats a presentar la declaració. A més, bona part dels treballadors que hagin estat en ERTO i guanyin menys de 22.000 euros anuals hauran de presentar la declaració, tret que no superin els 14.000 euros en total.

Principals novetats d'aquesta campanya

Enguany, com a principals novetats, es troba en alça dels trams de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) per a les rendes més altes, la major vigilància de les inversions en criptomonedes o les ajudes per a les persones afectades pel volcà de la Palma.

En concret, augmenta dos punts del tipus estatal que grava les rendes del treball de més de 300.000 euros, fins al 47%, i tres punts per a les rendes de capital de més de 200.000 euros, fins al 26%, la qual cosa afectarà un número reduït de 36.194 contribuents (0,17%), amb un impacte de 491,4 milions d'euros (144 milions en 2021 i 346 milions en 2022), d'acord amb les estimacions del Ministeri d'Hisenda.

A més, en 2021 es van reduir les desgravacions de plans de pensions privats individuals a 2.000 euros com a aportació màxima, mentre que es va elevar el límit conjunt de reducció (partícip i empresa) de 8.000 a 10.000 euros en els plans d'empresa per a potenciar les aportacions empresarials i corregir la "regressivitat" d'aquests beneficis, segons el Govern. La mesura aportarà una recaptació de 580 milions en 2022.

Quant a l'Impost sobre el Patrimoni, l'any passat els Pressupostos van introduir una alça de l'1% per a patrimonis de més de 10 milions d'euros, fins a una mena del 3,5%.

Exempció per ajudes: borrasca Filomena i Volcà de La Palma

Enguany estan exemptes les ajudes excepcionals concedides en els supòsits de defunció i d'incapacitat absoluta permanent causats directament per la borrasca Filomena i les ajudes concedides per danys personals provocats directament per les erupcions volcàniques a l'illa de la Palma.

A conseqüència de l'erupció del volcà de Cumbre Vieja a l'illa de la Palma, també es va modificar la Llei de l'IRPF, amb efectes des de l'1 de gener de 2021, per a incloure entre les causes de les exempcions de les ajudes públiques per a reparar la destrucció d'elements patrimonials causats per incendi, inundació, enfonsament, erupció volcànica o altres causes naturals.

D'altra banda, Hisenda ha augmentat la vigilància sobre les inversions en criptomonedes per a evitar l'evasió i el frau fiscal. Per aquest motiu, s'ha introduït un apartat per a identificar els saldos de monedes virtuals, que fins ara havien d'incloure's en l'apartat genèric d''Altres béns i drets de contingut econòmic'.

Simulador Renda 2021: ja disponible

L'Agència Tributària ha habilitat Renda WEB Open 2021, una aplicació que permet simular la declaració d'IRPF, però no requereix identificació del contribuent ni necessita disposar de dades fiscals.

Renda WEB Open no permet la presentació de la declaració, ja que es tracta d'una simulació sense validació de dades identificatives. Tampoc és possible traslladar les dades de Renda WEB Open a la declaració en Renda WEB, disponible a partir del dimecres.

9.900 milions retornats a tancament de 2021

Segons les últimes dades publicades per l'Agència Tributària en referència a la passada Campanya de la Renda -IRPF 2020-, a tancament de 2021 s'havien retornat 9.907 milions d'euros a 13.859.000 contribuents.

D'aquesta manera, a data de 30 de desembre, s'havien realitzat el 97,7% de les devolucions sol·licitades en número i s'havien abonat el 94,3% dels imports sol·licitats corresponents.

L'Agència va rebre un nombre major de declaracions en 2020 (+2,9%), superant la xifra de 21.725.000, de les quals més de 14.187.000 (-2%) han estat amb sol·licitud de devolució (el 65% del total). Al seu torn, 6.059.000 han donat un resultat a ingressar (+7,4%).