Omplir el dipòsit costa, des de l’1 d’abril i fins al 30 de juny, 20 cèntims menys per litre de gasolina després de l’entrada en vigor del descompte aprovat dimarts pel Govern. El Consell de Ministres va donar llum verda a un paquet de mesures per alleujar la butxaca dels conductors i esmorteir part de l’escalada de preus que ha anat augmentant durant els últims mesos, especialment després de la invasió russa d’Ucraïna. L’últim any, el preu del combustible s’ha disparat a prop del 40%, segons les dades del Ministeri per a la Transició Ecològica, i omplir un dipòsit avui pot costar uns 20 euros més del que costava l’any passat. El descompte a la gasolina vol alleujar una part d’aquest augment de costos, però: ¿Quant costa omplir ara un dipòsit amb la rebaixa de 20 cèntims?

Un cotxe té un dipòsit d'entre 40 i 60 litres de capacitat, depenent del model. En el següent exemple pràctic prendrem com a referència un Seat Arona, que el 2021 va ser el cotxe més venut de l'any. El dipòsit d'aquest model té una reserva disponible de 40 litres i aquesta setmana el preu de gasolina 95 ha rondat els 1,83 euros el litre, de manera que omplir-lo equival a 73,5 euros. Fa un any, el litre de gasolina 95 estava a 1,327 euros, de manera que omplir aquest mateix dipòsit costava 53,1 euros, uns 20 euros menys que ara. A partir de l'1 d'abril i fins al 30 de juny entra en vigor el descompte de 20 cèntims per litre, una mesura que rebaixarà la factura del consumidor a les gasolineres, mentre el preu del combustible no continuï pujant. El preu de la gasolina 95 s'ha fixat aquest dissabte en 1,81 euros el litre, però amb el descompte baixa a 1,61 euros el litre. És a dir, omplir el dipòsit d'un Seat Arona costava, abans del descompte, 72,4 euros, però amb la rebaixa queda en 64,4 euros, tot un estalvi per al conductor de 8 euros de mitjana. Omplir el dipòsit avui és més barat que ahir, però encara més car que fa un any. La rebaixa no només s'aplica a la gasolina 95, sinó també, segons dicta el reial decret publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), al gasoil A i B, el gasoil per a ús marítim, els gasos liquats de petroli per a la propulsió de vehicles, el gas natural comprimit liquat per a vehicles, el gas natural liquat, el bioetanol, el biodièsel i les barreges de gasolina amb bioetanol o de gasoil amb biodièsel que requereixin etiquetatge específic. També donarà dret a la bonificació l'adquisició de l'additiu AdBlue. L'estalvi es plasma al tiquet de compra, ja que, segons el reial decret aprovat pel Govern, la factura haurà de reflectir l'import de l'operació distingint el preu abans i després d'aplicar el descompte, així com l'import de la rebaixa aplicada.