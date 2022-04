Els bons resultats obtinguts l’any passat per part dels comerços participants l’Ajuntament de Castelló d’Empúries han permès repetir enguany la campanya Mou-te i guanya, destinada a fomentar el consum en els establiments locals. En aquesta segona edició, el consistori ha afegit el sector d’hostaleria, amb la qual cosa el nombre d’empreses adherides a la campanya ronda la setantena.

Fa uns dies, a tocar la capelleta del Carme del canal principal d’Empuriabrava, va tenir lloc la presentació d’aquesta nova edició del Mou-te i guanya, una campanya impulsada des del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament amb la col·laboració de l’Associació de Comerciants i Empresaris de Castelló d’Empúries i Empuriabrava.

Després de l’èxit de la primera edició, aquest mes d’abril torna el Mou-te i guanya amb la participació de 70 comerços i establiments del municipi, 26 més que en l’edició anterior, que repartiran fins a 4.200 € en premis a més d’un salt en tàndem i un sopar per a dues persones amb estrella Michelin. El funcionament serà el mateix que en l’edició anterior i consistirà en un omplir una butlleta comprant en diferents comerços de Castelló i Empuriabrava.

Segons han explicat els responsables municipals, representats per l’alcalde Salvi Güell i la regidora Helena Solana, una de les novetats del #moucastelloempuriabrava 2022 és la necessitat de consumir almenys en un bar o restaurant dels 6 establiments diferents que han de constar a la butlleta de participació. D’aquesta manera, es vol donar visibilitat a l’àmplia oferta gastronòmica del nostre municipi.

Els clients rebran una targeta en la seva primera compra o consumició. En cada despesa que facin se segellarà la butlleta. El color del segell serà diferent segons es tracti d’un comerç o un bar o restaurant.

Els participants podran omplir i lliurar la seva butlleta entre l’1 i el 30 d’abril i el sorteig de tots els vals es realitzarà el dia 6 de maig. Cada un dels establiments adherits a la campanya sortejarà dos vals de 30 euros. Els guanyadors s’anunciaran al web de moucastelloempuriabrava.cat i rebran també un correu electrònic on se’ls comunicarà que han guanyat.

Helena Solana, regidora de Promoció Econòmica, ha volgut reprendre a través de la seva àrea, aquesta campanya de suport al comerç local, iniciada l’any passat, per continuar apropant l’oferta comercial de casa nostra a la ciutadania del municipi però també a la comarca. «Hem de continuar treballant per revitalitzar el sector comercial que és un atractiu molt important del municipi. Amb aquesta nova edició hem vist com ha augmentat la participació d’establiments i això ens anima a continuar impulsant aquest tipus d’accions per donar a conèixer el teixit comercial i l’oferta gastronòmica del nostre municipi».