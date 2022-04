El primer dia que es comença a aplicar el descompte de 20 cèntims per als carburants, el sistema de cobrament de Repsol, la petrolera amb més estacions de servei a Espanya, s’ha col·lapsat, cosa que ha provocat, fins i tot, que algunes gasolineres hagin hagut de tancar temporalment al no poder atendre els clients. Fonts de la companyia asseguren que hi ha hagut «un pic de demanda» durant els primers compassos de la jornada que «està alentint el sistema de cobrament», però afegeixen que és «un cas puntual que al llarg del matí s’espera resoldre tan bon punt entrem en una demanda vall». «Hi ha tanta demanda de subministrament que s’està alentint el sistema», afegeixen.

Aquest divendres ha entrat en vigor la bonificació de 20 cèntims per litre o per quilo de combustible proveït tant per persones usuàries particulars com per part d’empreses i autònoms, de la qual, 15 cèntims seran assumits pel Pressupost de l’Estat, i els 5 restants per les gasolineres, tot i que les tres principals companyies petroleres –Repsol, Cepsa i BP– han anunciat més bonificacions a través de les seves aplicacions que eleven el descompte a entre 25 i 29 cèntims.

La bonificació s’aplicarà al punt de venda i proveïment. En cada subministrament que es faci en les condicions que suposin l’aplicació de la bonificació s’efectuarà un descompte en la factura final, impostos inclosos, equivalent a l’import de la bonificació. El tiquet de compra haurà de reflectir l’import de l’operació, i s’haurà de distingir el preu d’abans d’aplicar el descompte i el preu un cop aplicat, així com l’import de la rebaixa aplicada i una referència expressa al reial decret llei.

Crítiques de la CEOE

La patronal empresarial CEOE s’ha adherit aquest divendres al comunicat emès per la Confederació Espanyola d’Empresaris d’Estacions de Serveis (CEEES), en què alerta sobre la «dramàtica situació a què l’Administració aboca milers d’aquestes empreses, majoritàriament mitjanes i petites, al carregar sobre el seu circulant l’avanç de la bonificació de 20 cèntims per litre de combustible sense haver-los anticipat prèviament aquest descompte i sense comunicar de quina manera se’ls preveu compensar».

El Ministeri d’Hisenda va emetre ahir un comunicat en què assegurava que totes les gasolineres, sense distinció sobre la seva mida, podrien començar a demanar a partir d’aquest divendres, a través d’una sol·licitud a la seu electrònica de l’Agència Tributària, un avançament per començar a rebre els diners a partir de la setmana vinent i evitar, així, qualsevol problema de liquiditat. El que encara no té desenvolupat el Govern –d’això es queixa la CEOE– és el formulari específic per a la sol·licitud de devolució mensual de les bonificacions practicades, en el qual treballen «amb la màxima celeritat possible».