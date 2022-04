Satisfacció, desconcert i la sensació que la mesura no és suficient. Així és com enfronten els conductors el primer dia de rebaixa de 20 cèntims el preu dels carburants. Durant les primeres hores d'aquest divendres, les benzineres de les comarques gironines han treballat amb certa normalitat i sense cues i, fins i tot, hi havia alguns usuaris que ni tant sols sabien que avui començava els descomptes. Entre d'altres coses, perquè als marcadors continua apareixent el mateix preu que hi havia ahir i això provoca algunes situacions de confusió. "20 cèntims és molt poc. No n'hi ha prou", diu Abdul. "Pugen més per després baixar una mica i que estiguem contents", afegeix la Carme.

9.30 del matí a la Jonquera. Hi ha desenes de benzineres però totes treballen amb certa normalitat i sense cues. És el primer dia de descompte de 20 cèntims en el preu dels carburants però encara hi ha molts conductors que o bé no ho saben o bé ho encaren amb cert escepticisme. De fet, els panells informatius no reflecteixen la rebaixa i això confon alguns dels conductors. També els francesos, clients tradicionals del municipi fronterer que aprofiten les compres que habitualment fan al municipi, per proveir-se.

Entre els que coneixen la mesura, hi ha també divisió. Hi ha qui ho valora positivament i també qui ho veu insuficient. Francisco Ríos és transportista internacional. Acaba d'arribar l'Alemanya, on el preu del combustible ja supera els 2 euros. "He fet 4.000 quilòmetres, a 2,20 euros. És impensable", assegura.

Ell veu bé la reducció del preu però creu que la situació actual és insostenible. "Jo perquè, com a conductor particular, treballo a tres quilòmetres de casa però els que n'han de fet 20, 30 o 40, anar i tornar cada dia, és inaguantable i més com estan els sous", insisteix.

Tampoc ho veu suficient l'Antonio. "En realitat, recuperem el que teníem. Està bé l'esforç però podrien esforçar-se una mica més", afegeix. A més, creu que falta informació i que el fet que t'apliquin el descompte quan pagues l'import crea confusió.

Per l'Abdul, la rebaixa serà pràcticament imperceptible. Diu que fa mesos que no guanya res treballant com a repartidor. "20 cèntims és molt poc, no guanyem res i perdem diners treballant", assegura.

"Apugen preus per després baixar-los"

A Figueres, una de les benzineres que tradicionalment té els preus més baixos registra algunes cues a mig matí. Entre els clients que esperen per omplir el dipòsit hi ha en Joan. Ell veu bé la rebaixa però augura un futur complicat a tots els nivells. "En poc temps s'ha doblat el preu i les perspectives no són gaire bones", afirma.

O la Carme, que no sabia que aquest divendres entrava en vigor la mesura però que ho veu com un engany. "És aquell joc on ens pugen per després baixar i que estiguem contents, però ja ens hauran apujat el preu", assegura. "Els augments són un abús perquè ens fan creure que ve de no sé on però en realitat ve d'aquí", afegeix.