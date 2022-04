Just Segura i Assun Augé són el director d’Empuriaport i la coordinadora de la Fira del Vaixell d’Ocasió. La Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava és organitzada per l’empresa Empuriaport SL, responsable de la gestió dels canals de la marina residencial. L’esdeveniment té el suport de l’Associació d’Empreses Nàutiques i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

Del 8 al 17 d’abril, Empuriabrava acollirà la 32a edició de la Fira del Vaixell d’Ocasió, un esdeveniment referencial per al sector nàutic i que torna després de dos anys d’obligat parèntesi a causa de la pandèmia.

El retorn de la Fira era esperat per molta gent, encara que les circumstàncies que envolten el sector nàutic faran que estigui lluny del gran volum d’expositors i embarcacions d’abans de la pandèmia.

Assun Augé (A.A.). Exactament, serà així, un tornar a començar com si la Fira partís de zero. Hi participen nàutiques que no havien vingut mai i, d’altres que eren habituals, no hi seran per diverses circumstàncies, però que ja ens han fet saber que quan la situació es normalitzi podrem comptar amb elles. Tindrà uns 10.000 metres quadrats d’exposició lliure i oberta a tothom, entre la zona en sec i els pantalans del port. Serà una gran Fira, igualment.

Han constatat aquestes ganes de venir encara que l’estoc de les nàutiques és el que és?

Just Segura (J.S.). Les nàutiques segueixen les tendències dels clients, si aquests tenen ganes de venir, les empreses també en tenen. I sembla que és així. En aquests dos anys de pandèmia, les nàutiques han tingut uns bons nivells de venda d’embarcacions, tant noves com usades. Potser no han tingut tanta feina en el sector serveis. Moltes nàutiques tenen problemes d’estocatge, als quals s’ha afegit el problema dels xips. Per exemple, si una ha de venir de Palamós i només pot portar tres vaixells quan abans venia amb deu o dotze, no li surt a compte.

La complicitat amb el sector és clau per continuar endavant.

Sí, és així. Amb l’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava tenim una molt bona relació, com no podia ser d’una altra manera. Fins a prendre la decisió final, hem mantingut moltes reunions i contactes, fins a arribar a la conclusió que s’havia de fer. També hem comptat amb la col·laboració total de l’Ajuntament, la qual cosa és d’agrair. Tots plegats busquem el mateix: tornar a la normalitat. La Fira és un punt d’atracció que genera moviment, ve gent que es passeja per aquí, compra o no compra vaixells, però també passen pels comerços, els restaurants... La vida continua, com ha de ser.

Aquesta Fira ha estat, durant molts anys, un dels trets de sortida destacats de la temporada turística, sobretot pel fet de celebrar-se per Setmana Santa. Ho veuen així?

A.A. Sí, sí, completament d’acord. Farem inauguració com abans. És la festa dels vaixells i del turisme. Molts establiments comencen a obrir. La gent que va a la neu o a muntanya, ja pensa en la mar. Qui té vaixell el prepara o es planteja canviar-lo. Es comença a notar olor d’estiu i això, per a Empuriabrava, és fantàstic.

J.S. El fet important és tornar a començar. Tal com han anat les coses, el més rellevant era celebrar-la. Per la incertesa que hi havia, no hem tingut marge per a programar altres activitats paral·leles, cosa que esperem fer en pròximes edicions.

Creuen que estem en un punt d’inflexió del sector nàutic a causa de les repercussions de la pandèmia en els hàbits de la gent? Abans es veia com una cosa elitista i, ara, hi ha qui hi pensa com a una nova manera de viure l’entorn.

J.S. Crec que és un fet evident que la imatge de la nàutica ha sortit reforçada com a activitat de lleure segura, entretinguda i que es pot fer en família amb plena llibertat. Evidentment, no hi haurà una compra massiva, però sí que es percep un canvi de tendència en aspectes com el lloguer d’embarcacions, que va a l’alça.

Creen que la nàutica està prou ben valorada?

J.S. La nàutica té un pes econòmic molt important que no sempre es té en compte. És un sector que genera molts llocs de treball, directes i indirectes. La Costa Brava no s’entendria com a destinació turística internacional sense la navegació de lleure.