L’ecoplanta de Repsol, Suez i la canadenca Enerkem al Morell (Tarragonès) rebrà 106 milions d’euros del fons europeu per a innovació. La instal·lació, amb una inversió total prevista d’uns 300 milions, està destinada a la conversió de residus a nous productes químics.

En el marc de la ‘joint venture’ Ecoplanta Molecular Recycling Solutions, la nova factoria processarà unes 400.000 tones de residus sòlids urbans no reciclables dels municipis pròxims i produirà al voltant de 220.000 tones de metanol anualment. Aquest metanol s’utilitzarà com a matèria primera per produir materials circulars o biocombustibles avançats, contribuint a evitar l’emissió d’unes 200.000 tones de CO2 cada any i reduint els residus que d’una altra manera acabarien a l’abocador. Aquesta aliança és un pas més en l’ambiciós objectiu de Repsol d’assolir les zero emissions netes el 2050.

Aquesta injecció de recursos forma part dels 1.100 milions del fons d’innovació aprovats aquest dimarts per la Comissió Europea per a un total de set projectes. A més d’aquest del Morell, n’hi ha sis més dins de l’àmbit de la sostenibilitat a Bèlgica, Suècia, Finlàndia, França, Itàlia, Holanda i Noruega. Els projectes inclouen des d’instal·lacions per a hidrogen fins a la captura de carboni, l’emmagatzematge i les energies renovables.

La planta del Morell és la primera d’aquest tipus que es construeix a la Península Ibèrica. La gestionaran Repsol i Suez, mentre que Enerkem serà el soci tecnològic clau. Està previst que la planta entri en funcionament a finals del 2025.