Fa temps que Espanya i Portugal treballen amb Brussel·les en la seva proposta conjunta per rebaixar el preu de l’electricitat en el mercat majorista, que des del començament de la guerra està instal·lat en els 200 euros per megawatt-hora. El pla actual, que encara no s’ha enviat formalment a la Comissió Europea, passa per limitar el preu del gas a 30 euros per megawatt-hora (MWh), segons ha revelat el diari lusità ‘Publico’ i ha confirmat la vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, des de Ponferrada, on es troba de visita d’alguns projectes de Transició Justa que s’estan fent en aquesta regió.

«Hem proposat el preu més barat del gas que entenem que s’hauria de fixar en aquest ajust, 30 euros per megawatt-hora, però aquest serà un dels elements tècnics de la proposta que hem de discutir amb la Comissió Europea», ha assegurat la vicepresidenta, en declaracions als mitjans de comunicació. En l’actualitat, el preu del gas se situa per sobre dels 100 euros per megawatt-hora. El seu preu mitjà històric és de 20 euros, però l’últim any s’ha multiplicat per cinc, pujant en un 25% des de la invasió de Rússia a Ucraïna.

Per la manera com està dissenyat el mercat elèctric europeu, el cost del gas determina en gran manera el preu de l’electricitat (al regir-se per un sistema marginalista pel qual l’última tecnologia que casa oferta i demanda marca el preu amb el qual es retribuiran totes). Així, el 7 de març d’aquest any, el mercat ibèric de gas va registrar el rècord al tancament del producte amb entrega l’endemà de 214,36 euros per megawatt-hora, deu vegades superior a la mitjana del gas natural des de l’entrada en funcionament d’aquest mercat. Un dia més tard, el 8 de març, el preu de l’electricitat al mercat majorista va registrar el seu preu més alt fins ara, 544,98 euros per megawatt-hora.

A falta de conèixer els detalls concrets de la proposta hispanolusitana, aquesta referència de 30 euros per megawatt-hora per al gas que proposen Espanya i Portugal, amb l’actual mecanisme de formació de preus, podria derivar en un preu màxim de l’electricitat al mercat majorista d’uns 100 euros per megawatt-hora. No obstant, la vicepresidenta ha explicat que el document no és més que el començament del treball amb la Comissió, així que ha demanat «tranquil·litat i paciència». «És un document previ que respon a les línies mestres que havíem treballat amb temps», ha afegit.

Una d’aquestes línies que han acordat els dos països és «introduir un sistema de doble cassació, una perquè les exportacions d’electricitat siguin retribuïdes al preu que correspondria en absència d’un mecanisme d’ajust, i una segona cassació, en què s’introdueix l’ajust i el pagament per sobre del cost del gas és assignat automàticament en aquest marge que queda de tecnologies molt més barates fins al preu que ha sigut retribuït el gas a primera instància», ha explicat Ribera, com va avançar aquest diari fa uns dies.

Aquesta xifra de 30 euros per megawatt-hora va ser plantejada fa uns dies per Unides Podem com la seva preferida. Des del Ministeri per a la Transició Ecològica que comanda Teresa Ribera sempre s’ha defensat que l’objectiu del Govern era aconseguir el «preu més baix possible». «Si es confirma, crec que serà la millor notícia [...] Suposaria un límit que de veritat ens permetria abaixar la factura de la llum a costa dels beneficis absolutament multimilionaris i immerescuts que estan guanyant les energètiques i afrontar de manera molt contundent la pujada de la inflació», ha assenyalat Ione Belarra, secretària general de Podem i ministra de Drets Socials i Agenda 2030, a la sortida del Congrés dels Diputats aquest dijous.