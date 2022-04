Després de mesos d’incertesa i amb la mirada posada en l’evolució de la pandèmia, finalment Empuriabrava tornarà a acollir la seva Fira del Vaixell d’Ocasió, un dels esdeveniments més rellevants del sector nàutic català. La trenta-dosena edició s’ha fet esperar dos anys a causa del parèntesi generat pel confinament pandèmic, però la Fira torna amb «més il·lusió que mai», segons els seus organitzadors, l’empresa Empuriaport.

L’obertura té lloc, el dissabte 9 d’abril, i s’allargarà fins al diumenge 17. Així, l’activitat aprofita les vacances festives de Setmana Santa, un fet que s’ha anat repetint any rere any com a fórmula d’èxit per a tots els actors implicats.

L’esdeveniment que prepara Empuriaport seria impossible sense la complicitat de l’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava i el suport de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Aquest treball a tres bandes genera un esdeveniment amb un important volum de negoci tant pel que fa a la venda d’embarcacions com per la mobilitat dels visitants en el teixit comercial i gastronòmic de la marina.

La decisió final de la celebració d’aquesta edició de recuperació es va fer efectiva tot just el passat mes de febrer.

En un comunicat conjunt, els organitzadors assenyalaven aleshores que «després de dos anys de parada obligada per la pandèmia, i amb ganes de tornar a la normalitat, estem decidits a donar novament impuls a aquesta Fira, tan típica de les nostres contrades i que sempre dona el tret de sortida a la temporada turística».

Inicialment, a causa del context de recuperació, s’ha previst «una Fira de format reduït». Els expositors, professionals nàutics de la zona, preveuen omplir el pàrquing de les Palmeres i també les passarel·les del port esportiu de la marina amb les seves millors ocasions en embarcacions de segona mà i també s’hi podran veure algunes unitats noves.

La Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava és oberta a tothom, amb entrada lliure, en horari ininterromput de deu del matí a set de la tarda. És una bona oportunitat per a tots aquells que es vulguin iniciar en la navegació o que tinguin la intenció de canviar la seva embarcació.

També hi haurà unitats noves

La navegació de lleure ha viscut una etapa pandèmica carregada de situacions inesperades. Una d’elles ha estat que la compravenda d’embarcacions ha pujat fins al punt que, algunes nàutiques, han arribat a vendre la major part del seu estoc de segona mà. Per això, a la Fira d’enguany hi haurà algunes llanxes noves. Tal com vam explicar mesos enrere, segons la informació facilitada per l’Associació d’Empreses Nàutiques d’Empuriabrava, el moviment de vendes ha dut embarcacions empordaneses fins a diferents punts del món, gràcies al fet del seu bon manteniment.