El BBVA ha anunciat aquest divendres que ha exercit el seu dret d’adquisició preferent per recomprar 659 sucursals i tres edificis propietat de Merlin Properties, companyia que tenia llogats els immobles. El banc pagarà 1.987 milions d’euros. L’operació li restarà uns 0,07 punts de capital (uns 215 milions) i li provocarà unes pèrdues d’uns 200 milions quan es tanqui, previsiblement a finals del segon trimestre.

El banc estima que podrà més que compensar aquests impactes negatius amb els estalvis que obtindrà fins al 2039, data en què vencia el lloguer, ja que les quotes dels esmentats arrendaments s’actualitzen anualment a 1,5 vegades la inflació. «Amb aquesta operació, el BBVA es dota de més flexibilitat en la gestió de la seva xarxa d’oficines a Espanya al tornar a ser el seu propietari», ha afegit l’entitat que, de fet, ja té tancades una part substancial de les esmentades sucursals però continua havent de pagar per aquestes sucursals.

El BBVA va vendre per 1.154 milions un total de 948 immobles entre el 2009 i el 2010 amb un contracte de ‘surt and lease back’ (venda i lloguer) a Tree Inversiones Inmobiliarias, societat gestionada per Deutsche Bank, Banca March, Ares Management i Europa Capital. Merlin va comprar aquesta firma el 2014 per 739,5 milions. El banc va obtenir 830 milions de plusvàlues que va destinar a provisions per afrontar pèrdues en el pitjor de la crisi financera. Posteriorment va realitzar una recompra parcial de les esmentades oficines, que ara completarà.

El banc i la companyia immobiliària comparteixen accionariat a l’operació Chamartín de Madrid. Merlin té el 14,5% i va intentar comprar el 75% en mans del BBVA, però l’operació no va arribar a bon port. Posteriorment, el banc va intentar suprimir el dret d’adquisició preferent que tenen els altres socis sobre la seva participació (la mateixa immobiliària i la constructora San José, amb el 10% restant). Al maig està previst que comenci l’arbitratge per resoldre l’esmentat enfrontament.