La pujada del comerç per internet i el negoci al núvol van disparar l’any passat els beneficis d’Amazon fins als 33.364 milions de dòlars, un increment de més del 56% respecte a l’any anterior, quan es va anotar 21.331 milions. Les vendes d’Amazon l’any passat es van situar en 469.822 milions de dòlars, un 21,7% més en comparació amb els 386.064 milions registrats el 2020.

La firma amb seu a Seattle (estat de Washington, EUA), que ha presentat avui els seus comptes trimestrals, va obtenir un benefici net per acció de 65,96 dòlars en comparació amb els 42,64 aconseguits en l’exercici anterior. Amazon és una de les companyies que més s’han lucrat els dos anys de pandèmia gràcies a l’impuls del comerç per internet derivada de les restriccions a la mobilitat i el tancament o reducció de capacitat i horaris de les botigues físiques durant diversos mesos. El 2021, la firma que dirigeix Andy Jassy va augmentar les seves vendes tant en el seu mercat principal, el nord-americà –amb una pujada del 18% fins als 279.833 milions de facturació– com en la resta del món, on els ingressos van créixer un 22%, fins als 127.787 milions de dòlars.

Per la seva part, la plataforma de computació en núvol Amazon Web Services (AWS), líder en el sector, va augmentar els ingressos un 37% fins als 62.202 milions. AWS és la gran aposta de futur de la companyia i el seu negoci més rendible, a més de tenir un domini indiscutit en el mercat, molt per sobre dels seus màxims competidors, Microsoft Azure i Google Cloud.

Al marge de les vendes per internet i el núvol, Amazon també va obtenir molts beneficis a través de la seva inversió en l’empresa de vehicles elèctrics Rivian (gairebé 12.000 milions en l’últim trimestre, coincidint amb la seva operació de sortida en el mercat de valors). A més, l’empresa va publicar per primera vegada dades detallades del seu negoci publicitari (a través del qual les empreses promocionen els seus productes a la plataforma), que li va reportar uns guanys de 9.700 milions de dòlars entre octubre i desembre, un creixement del 32% interanual.

Amazon és la tercera empresa dels EUA amb més quota del mercat publicitari ‘online’, només per darrere dels dos grans dominadors del sector, Alphabet (Google) i Meta (Facebook). La firma de Seattle va aprofitar la presentació de resultats dimecres per revelar un augment de preu per a la subscripció Prime als Estats Units, que ara és de 12,99 dòlars mensuals però a partir del 18 de febrer pujarà a 14,99 dòlars per als nous usuaris. Prime ofereix serveis d’entrega ràpida i sense cost addicional de productes comprats a través d’Amazon i accés a una llibreria de música i vídeos ‘online’.

El juliol de l’any passat, Jeff Bezos, el fundador de l’empresa, va abandonar el càrrec de conseller delegat després de 27 anys al capdavant de la companyia i va cedir el càrrec a Andy Jassy, home de la seva màxima confiança i que durant anys va liderar AWS. «Malgrat els reptes a curt termini, continuem sent optimistes respecte al futur i estem il·lusionats amb el negoci ara que estem sortint de la pandèmia», va indicar Jassy al presentar els comptes. El conseller delegat va detallar que els «reptes» són l’escassetat de treballadors als Estats Units i l’elevada inflació.

Els bons resultats presentats per Amazon, millor fins i tot del que esperaven els analistes, van animar els inversors a Wall Street i les accions de la companyia es van disparar un 18% fins als 3.270 dòlars per títol en les operacions electròniques posteriors al tancament dels parquets novaiorquesos.