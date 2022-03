Iberdrola s’avança a Inditex en els primers compassos de la jornada, després de la caiguda del grup tèxtil, com a líder de l’Ibex-35. La matriu de les botigues Zara deixa de ser la companyia més valuosa del selectiu precisament el mateix dia en què es produeix el relleu de Pablo Isla com a president executiu per Marta Ortega, la filla del fundador, que serà presidenta no executiva i estarà acompanyada per Óscar García Maceiras, en el càrrec des de novembre. Dijous a primera hora, el valor de mercat de l’energètica va avançar fins a situar-se en 64.536 milions d’euros a mig matí mentre la companyia tèxtil descendia fins als 63.018 milions.

Aquest avançament es produeix en una sessió en la qual Inditex lidera les caigudes al baixar un 2,88% fins als 20,26 euros per acció. Per trobar aquesta xifra cal remuntar-se a març de 2020, quan la companyia va tancar les seves botigues per la pandèmia del coronavirus. Aquest any, l’empresa d’Amancio Ortega tampoc passa el seu millor moment al veure’s obligat a tancar les seves 500 botigues a Rússia i suspendre la venda ‘online’. Rússia és el seu cinquè mercat i constitueix aproximadament el 8,5% del resultat operatiu global del grup. El grup de distribució travessa una caiguda acumulada aquest any de gairebé el 30%.

Per la seva part, en el cas d’Iberdrola, el grup energètic puja en aquesta jornada gairebé un 1%, fins als 10,04 euros per títol, després d’un any que tampoc ha sigut especialment bo per a l’elèctrica, que ha perdut un 8% del seu valor. I curiosament això passa l’endemà que el Govern anunciés l’enduriment de la retallada als ‘beneficis caiguts del cel’ de les elèctriques a l’incloure també els contractes bilaterals de més de 67 euros per megawatt-hora.

No és la primera vegada que la companyia que dirigeix Ignacio Sánchez Galán lidera l’Ibex. Ho va fer a l’octubre després d’haver perdut el lideratge al setembre, quan va entrar en vigor la mesura que l’Executiu ara endureix: la retallada als beneficis extra d’algunes d’elèctriques per l’alça dels preus del gas. El tercer en discòrdia en aquesta carrera per la primera posició en valoració borsària és el Banco Santander, tot i que amb una capitalització molt inferior a la d’Iberdrola i Inditex, de 55.221,2 milions d’euros. El segueix el BBVA amb 35.886 milions, Cellnex (30.379) i ArcelorMittal (27.861).