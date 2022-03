L'Agència Catalana de Turisme ha engegat una campanya per promocionar les ciutats catalanes unides pel tren d'alta velocitat entre les agències de viatge de París i Madrid, les dues capitals més properes a Catalunya. Concretament, s'ha creat un grup de treball amb els patronats de turisme de les diputacions de Girona, Lleida i Tarragona i Turisme de Barcelona per posicionar Catalunya com una destinació sostenible que aposta per una mobilitat respectuosa amb el medi ambient. Segons el director general de l'Agència Catalana de Turisme, Narcís Ferrer, l'objectiu és "dinamitzar la itinerància dels turistes pel territori català amb un mitjà de transport sostenible com és el tren creant productes turístics singulars i experiencials".

A més de l'Agència Catalana de Turisme i els patronats de turisme, també hi participen les oficines de turisme de Figueres, Lleida, Reus i Valls. "Volem promocionar aquest tipus de viatges a través del Grand Tour de Catalunya, un producte que aposta plenament per a la mobilitat sostenible", explica Ferrer. En aquest sentit, s'està treballant per fomentar que parts dels 5 trams d'aquesta ruta circular es puguin realitzar amb transport públic, com ara el tren, i vehicle elèctric. Així mateix, s'ha editat un vídeo promocional en castellà i francès per fomentar els viatges en tren a Catalunya, en col·laboració a Barcelona, Girona, Figueres, Lleida, Reus, Tarragona i Valls. En el cas de França, 13 ciutats estan connectades amb Catalunya per ferrocarril d’alta velocitat, entre les quals París, Lió i Marsella. A més de Barcelona, altres ciutats són directament accessibles des del país gal amb tren com ara Girona i Figueres. A partir del 8 d’abril, també hi haurà disponible connexió d’anada i tornada durant el matí des de Tarragona a Marsella. Pel que fa a Espanya, les principals capitals espanyoles estan connectades amb tren d’alta velocitat a Catalunya. Segons dades de Renfe-SNCF, empresa ferroviària que gestiona els trens internacionals entre Espanya i França, l'any 2021 tot i que els viatges es van veure afectats per la pandèmia de Covid-19, 180.000 clients van viatjar de França a Catalunya amb TGV INOUI/AVE (Barcelona i Girona/Figueres), la meitat que abans de la crisi sanitària. Per aquest 2022, les dades indiquen una tendència positiva.