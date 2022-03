El president dels Estats Units, Joe Biden, ha donat llum verda per alliberar de les reserves estratègiques de petroli uns 180 milions de barrils, un moviment d’una escala sense precedents amb què el mandatari vol combatre la inflació. Biden ho anunciarà aquest dijous des de la Casa Blanca i ho emmarca com una de les mesures per pal·liar l’impacte de la guerra oberta per Vladímir Putin a Ucraïna.

Al novembre, abans que comencés la invasió russa, Biden ja havia acudit a les reserves estratègiques i havia alliberat 50 milions de barrils. Després, al març, ja amb el conflicte obert i havent vetat la importació d’energia russa als EUA com a part de les sancions amb què busca frenar el Kremlin, en va alliberar 30 milions més. Però ara n’escala l’abast i posarà en el mercat nord-americà prop d’un milió de barrils cada dia durant sis mesos, un pas que l’Administració diu que servirà com a «pont» fins que comencin a veure’s els efectes de l’increment en la producció nacional de petroli. Les reserves estratègiques de petroli dels EUA tenen 568 milions de barrils i una nota informativa de la Casa Blanca ha explicat que els beneficis de la venda dels que s’alliberaran ara s’utilitzaran per reposar aquestes reserves. El preu del combustible s’ha disparat als Estats Units, on el preu d’un galó de gasolina (uns 3,8 litres) s’ha disparat fins als 4,24 dòlars de mitjana (3,82 euros). En llocs com Califòrnia el preu està fregant els sis dòlars (5,4 euros) per galó.