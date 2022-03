A la fàbrica on durant dècades es van acoblar vehicles Nissan ara se’n fabricaran de la firma Zeroid. La consultora QEV ha presentat la seva nova gamma de camionetes d’última milla i autobusos que pretén produir als terrenys de Zona Franca que deixa el gegant nipó. En un període de tres anys es compromet a fabricar 60.000 unitats i crear 1.000 llocs de treball directes que podrien pujar fins a 6.000 si se sumen els indirectes de la xarxa de proveïdors, tal com ha explicat avui dimecres el conseller delegat de QEV, Joan Orús. La seva primera gamma inclourà vehicles amb un preu que oscil·larà des dels 20.000 als 120.000 euros.

La ubicació de la presentació ha sigut tota una declaració d’intencions: l’auditori de Nissan dins dels terrenys de la seva antiga fàbrica a la Zona Franca. Als accessos d’entrada encara hi ha els logos de la que durant més de 40 anys va ser la inquilina d’aquests 517.000 metres quadrats de terreny industrial. Allà, Orús ha explicat que QEV i Btech, dues consultores amb experiència prèvia en la fabricació de vehicles esportius per a la Fórmula E (la F-1 dels cotxes elèctrics), estan a un pas de tancar l’acord per començar a acoblar a partir del 2023 furgonetes de repartiment de motor elèctric.

¿Què falta perquè QEV tanqui el seu futur a la Zona Franca? El procés de reindustrialització de Nissan, que va començar un any abans que els japonesos tanquessin les seves plantes, ara està pendent que el Consorci de la Zona Franca liquidi el concurs públic i elegeixi el soci immobiliari a qui llogarà els terrenys que fins ara ocupava Nissan (i que són de propietat pública). Ja que després aquesta empresa rellogarà QEV i el que s’ha batejat com el ‘hub’ de l’electromobilitat una part d’aquests terrenys, on es fabricarien els Zeroid. La presència de la directora general d’Indústria de la Generalitat de Catalunya, Natàlia Mas, aquest dimecres en la presentació ha sigut una altra exhibició de recolzament públic de cara als futurs inversors.

¿D’on surt el nom Zeroid?

Zeroid neix de la voluntat de la firma d’associar el seu producte al mercat de vehicles de 0 emissions de CO2. «Volem ser una marca pionera en l’automoció contra el canvi climàtic i la primera empresa espanyola exclusivament en l’electromobilitat», ha declarat. El seu mercat se centra en la fabricació de furgonetes per al repartiment d’última milla en ciutat i la setmana que ve tenen una reunió programada amb la missatgera GLS per presentar-los el seu producte. La idea de QEV és que els missatgers que truquen a la porta per entregar el paquet ques’ha demanat per internet condueixin una Zeroid.

Aspiren a començar a fabricar la primera gamma el 2023 i, per al 2025, arribar a un volum de producció de 60.000 unitats. Xifra que augmentaria fins a 100.000 si s’hi suma un altre soci de la companyia, Ronn Motor, que està pendent de tancar un acord per acoblar ‘pick-ups’ de la històrica marca Ebro. Les bateries dels Zeroid vindrien inicialment de la Xina i Corea, igual que una part dels components, amb l’estratègia de començar a comprar i fabricar amb proveïdors locals a mitjà termini, segons ha explicat el conseller delegat de QEV en la presentació. Aquesta consultora està associada a Powerelectronics i pretén participar del PERTE del vehicle elèctric per a, entre altres coses, fundar una fàbrica de bateries a Espanya.

Dins de la gamma Zeroid, la furgoneta petita tindria una capacitat de càrrega de 700 quilos, 500 quilòmetres d’autonomia i valdria uns 20.000 euros. La mitjana podria carregar uns 1.400 quilos, tindria 200 quilòmetres d’autonomia i un preu de 50.000 euros. La resta de gamma seria personalitzable i, amb una capacitat de 2.700 quilos de càrrega, oscil·laria entre 80.000 i 120.000 euros. Per fabricar-les, des de QEV s’han compromès a contractar gran part dels 1.600 treballadors que va acomiadar Nissan quan va tancar el 31 de desembre del 2021 les seves fàbriques a Catalunya. Orús ha explicat que ja han contractat un centenar d’antics treballadors per començar a posar en marxa els prototips i que a partir del 2023 començarien a incorporar gran part d’aquesta plantilla.