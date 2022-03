El grup empresarial Global Tank ha fet una important inversió econòmica per transformar l’espai que havia ocupat l’antiga escola d’hostaleria de Vilamalla en un multiespai gastronòmic i comercial, a l’avinguda Europa del Polígon Industrial Empordà-Internacional. Els germans Juan Antonio i José Jiménez Troya, propietaris de Global Tank, comenten que han volgut crear «un complex que ofereix un alt nivell de qualitat i excel·lència», amb quatre ambients definits: un restaurant i bistro bar amb una àmplia terrassa (600 m2); un mercat de productes gourmet que inclou vinoteca, delicatessen, carnisseria-xarcuteria, peixateria i un punt de trobada per a degustacions; un supermercat, i un espai de take-away, on s’elaboren pizzes, kebabs, entrepans d’autor, pollastres, xurros...

El complex s’ha batejat amb el nom de Terrazo i es va inaugurar el divendres 18 de març amb pràcticament tots els serveis en funcionament. «Només tenim pendent d’obrir, perquè encara hi estem treballant, l’espai de take-away, tot i que calculem que aproximadament en un mes ja estarà en marxa», ha explicat Juan Antonio Jiménez Troya.

En aquesta àmplia instal·lació del polígon de Vilamalla, per a la qual els propietaris han adquirit la llicència d’àrea de servei, hi ha les oficines de Global Tank i a més s’hi ofereix un servei de bugaderia, pensant en els transportistes que hi poden fer una aturada per descansar. En el projecte, també s’ha tingut en compte el perfil de clients format per famílies i, per això, s’ha habilitat un parc de jocs infantils annex al restaurant.

L’essència del passat

El nou complex gastronòmic Terrazo manté l’essència de l’espai que el va precedir, l’antiga escola d’hostaleria de Vilamalla, un referent en la formació de professionals de la gastronomia d’arreu. Fa més d’una dècada que aquell equipament es va tancar, amb motiu del trasllat d’aquests estudis formatius a Figueres.

L’Ajuntament de Vilamalla va tirar endavant, a mitjan any passat, la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) per tal de canviar la qualificació de la parcel·la, reconeguda al planejament com a equipament públic escolar, tot i que les necessitats docents a Vilamalla ja estan cobertes.

L’Empresa Secfisa (Servicios Complementarios Fitosanitarios, S.A.), propietària de la parcel·la del polígon industrial, va sol·licitar a l’Ajuntament la possibilitat de modificar aquesta qualificació d’equipament per a usos educatius, ja que fins fa relativament poc només s’hi duia a terme una activitat d’oficines i laboratori de control fitosanitari. L’Ajuntament hi va accedir i Secfisa va poder tramitar la concessió de la parcel·la, que en aquest cas va ser a favor del Grup Global Tank.