Les agències de viatge esperen un increment de les reserves per aquesta Setmana Santa d’entre el 40% i el 50% respecte a l’any passat. Tot i que la guerra d’Ucraïna i l’alça de preus ha alentit el ritme de reserves dels espanyols, els professionals del sector turístic són optimistes amb la recuperació percebuda i l’augment de la mobilitat internacional. L’arribada de viatgers de França, Regne Unit i del Benelux és clarament perceptible per les agències receptives (les encarregades d’oferir serveis als estrangers que visiten Espanya). L’Associació Corporativa d’Agències de Viatges Especialitzades (Acave) dimecres ha informat d’aquesta anàlisi de la tendència prevista, partint d’una enquesta que ha fet entre els seus associats. Segons l’opinió dels analistes d’Acave, la Setmana Santa d’aquest any es mostra clarament com «l’inici de la remuntada per a la majoria d’empreses del sector». Un 42% dels enquestats xifra l’increment previst per sobre del 50%.

Martí Sarrate, president d’Acave, ha valorat l’actual situació en un context en què es percep «que la gent té ganes de viatjar», tot això en un moment de més oferta de vols i un nombre més gran d’hotels oberts. En comparació amb el 2019, les reserves per a Setmana Santa arribaran a un 60% o 70% de la facturació del nivell prepandèmia, no s’espera que es recuperin les xifres del 2019 fins al 2024.

L’enquesta apunta que un 11% de les agències consultades no ha notat cap efecte per la guerra d’Ucraïna, mentre que un 72% afirma que s’ha alentit el ritme de reserves, tot i que no hi ha cancel·lacions. No obstant, un 10% de les agències ja registra cancel·lacions en les darreres setmanes i es mostra una mica més preocupat. Sobre l’acceptació de la pandèmia en la decisió de viatjar, un 58% considera que encara està afectant, mentre que un 52% creu que ha deixat de ser un factor crític.

Destinacions

Per destinacions nacionals, Canàries és la preferida pels espanyols, seguida d’altres de la costa peninsular com Catalunya, València i Andalusia. Així mateix, es registra un repunt significatiu del turisme urbà, del turisme relacionat amb activitats tradicionals de Setmana Santa i del turisme rural, per l’auge d’activitats a l’aire lliure i en família.

Quant a destinacions internacionals, els espanyols aposten per viatges a capitals europees. A més, hi ha una forta demanda en destinacions al continent africà, especialment en països de l’arc Mediterrani com Egipte, Tunísia o el Marroc. També es registren moltes reserves per als Estats Units (Nova York) i en menor mesura, Llatinoamèrica i països asiàtics. Segons l’enquesta, les agències receptives consideren que, de mitjana, s’experimentarà un increment entre el 30% i 40% respecte a la mateixa campanya del 2021. Malgrat les bones expectatives, s’ha estat notant la prudència dels viatgers davant la incertesa, ja que, mentre que un 15% de les agències no nota cap efecte per la guerra d’Ucraïna, un 57% ha registrat un fre i, fins i tot, una parada en el ritme de reserves de viatges.

Cancel·lacions

Un 28% de les agències sí que ha patit cancel·lacions a causa de la guerra i l’alça de preus. Quan els han preguntat sobre la pandèmia, un 57% opina que encara està afectant la decisió de viatjar, mentre que un 43% creu que ha deixat de ser un factor crític. Per mercats, l’enquesta identifica una proporció de reserves de 70% internacional i 30% nacional. Per països, els mercats d’origen més importants seran per aquest ordre: França, Regne Unit i Benelux, seguits a bastanta distància pels països nòrdics, Portugal i els Estats Units.

Acave és la patronal d’agències de viatges d’àmbit estatal amb seu a Catalunya, la més representativa d’Espanya a l’englobar 450 associats i al voltant de 1.000 punts de venda a tot Espanya.