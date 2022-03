El Govern ha decidit permetre que els comerços puguin limitar la quantitat d’articles que pugui adquirir cada comprador en el marc de les mesures d’urgència per evitar desproveïments. Segons la llei del comerç minorista fins ara vigent com a marc general, «els comerciants no podran limitar la quantitat d’articles que pot adquirir cada comprador ni establir preus més elevats o suprimir reduccions o incentius per a les compres que superin un determinat volum. En el cas que, en un establiment obert al públic, no es disposés de prou existències per cobrir la demanda, s’atendrà la prioritat temporal a la sol·licitud».

