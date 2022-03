L’Ibex 35 ha tancat la sessió d’aquest dimecres amb una caiguda del 0,74%. Com a conseqüència d’això s’ha situat per sota dels 8.600 enters conquerits en la jornada de dimarts. Continua manant un context marcat per les negociacions entre Rússia i Ucraïna i les tensions inflacionistes, amb una taxa interanual del 9,8% al març, segons l’indicador avançat per l’Institut Nacional d’Estadística (INE).

En aquest context, l’Ibex 35 ha acabat la sessió en els 8.550,6 enters, amb la banca pressionant cap a la baixa. En concret, el Sabadell s’anotava la caiguda més gran de la jornada, del 5,09%, si bé les seves accions han descomptat ja avui el dividend que abonarà divendres, 1 d’abril. Al Sabadell l’han seguit IAG (-3,28%), el Santander (-3,26%), Fluidra (-3,24%), Amadeus (-2,17%) i Inditex (-2,16%). Pel costat contrari, les pujades més grans se les han anotat Solaria (+6,52%), Grifols (+5,63%), Pharma Mar (+3,46%), Naturgy (+2,33%), Red Eléctrica (+2,29%), Repsol (+2,12%) i Siemens Gamesa (+2,02%). La resta de borses europees també han tancat en negatiu, amb un descens del 0,74% a París, de l’1,45% a Alemanya i del 0,03% a Milà. Sols Londres s’ha revaloritzat avui un 0,55%, situada en 86 punts bàsics, amb l’interès exigit al bo a 10 anys en l’1,536%.