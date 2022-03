Aquest divendres 1 d’abril arrenca la vuitena edició del festival Vívid amb un mes sencer d’activitats enoturístiques a la Costa Brava. La iniciativa promocional, impulsada pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona, compta amb el suport i la participació del Consell Regulador de la DO Empordà, cellers de la DO Empordà, ajuntaments i empreses turístiques del territori, així com el centenar de membres que integren el Club de Màrqueting de la Ruta del Vi DO Empordà.

El 2022 el festival de l’enoturisme a la Costa Brava aposta pels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i la majoria d’activitats d’enguany ja apliquen criteris recollits en l’Agenda 2030, com ara la promoció de la sostenibilitat, l’ús d’energia neta o el foment dels productes de proximitat. Una de les propostes destacades en aquest àmbit és la ruta organitzada pel Consell Regulador de la DO Empordà per visitar dues experiències de viticultura ecològica al mig del Parc Natural de Cap de Creus, a les vinyes dels cellers Espelt Viticultors i Martín Faixó. El mateix celler Espelt Viticultors, amb la col·laboració de la Iaeden (Institució Alt-Empordanesa per a la Defensa i Estudi de la Natura), també organitza un itinerari a peu per les vinyes de Vilajuïga per descobrir els tresors naturals que s’hi amaguen. El celler La Vinyeta organitza la primera plantada popular de ceps, que permetrà als participants del Vívid col·laborar en una de les feines més enriquidores d’un viticultor. I el celler Brugarol proposa l’activitat «MindfulWines entre vinyes» per connectar amb la natura i el paisatge a través dels seus vins. La iniciativa es dona a conèixer mitjançant el portal oficial, vivid.costabrava.org, i una campanya de comunicació. La programació d’activitats es divideix en cinc categories: esmorzars de forquilla entre vinyes, tastos en espais singulars i tastos amb personalitat, enoturisme actiu a l’aire lliure, maridatges, tiberis i tastos únics, i la darrera, art i vi. BCN Win Week: La garnatxa protagonista Fins a 210 cellers catalans participen en la Barcelona Wine Week, entre el 4 i el 6 d’abril a la Fira de Barcelona. Les activitats organitzades pel Govern inclouen la ponència Projecte Minorvin. El valor de les varietats minoritàries. A més a més, s’han programat ponències sobre la versatilitat del raïm garnatxa i dels vins produïts a l’Empordà i el Bages. Entre els expositors, hi ha la DO Empordà i els cellers Vinyes dels Aspres, Vinyes d’Olivardots, l’associació Terra de Garnatxes, La Vinyeta, Celler Gerisena, AV Bodeguers i Empordàlia. L’associació Terra de Garnatxes incrementa la seva presència a la Barcelona Wine Week