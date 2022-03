Si una persona es registra avui a Infojobs per cercar una feina, hi trobarà ofertes amb salaris el 10,2% pitjors que els de fa una dècada. Pitjors perquè, tenint en compte l’evolució de la inflació durant els últims anys, han perdut el 10,2% de poder de compra entre el 2011 i el 2021, segons constata un informe publicat aquest dimarts i elaborat conjuntament per Infojobs i ESADE. A curt termini, les dades recopilades en el portal d’ocupació mostren que l’ocupació va a l’alça, les empreses publiquen cada vegada més vacants i la guerra d’Ucraïna i la falta de matèries primeres no s’estan notant de moment i de manera generalitzada en el mercat laboral espanyol.

El sou mitjà d’una oferta disponible a Infojobs l’any passat va ser de 24.555 euros bruts anuals, un 3,2% superior de mitjana als salaris registrats en el portal d’ocupació des del 2011. No obstant, la inflació també ha anat augmentant en l’última dècada, amb una virulència especial en els últims mesos. Tenint en compte que l’IPC mitjà acumulat en el període 2011-2021 és del 13,4%, segons dades de l’INE, els salaris de les noves ofertes d’ocupació tenen avui dia el 10,2% menys de poder adquisitiu que 10 anys enrere, quan la covid ni es concebia, Vladímir Putin no havia començat el seu tercer mandat presidencial i s’anava canviant la cadira com a primer ministre amb Dmitri Medvédev i Espanya encara no havia conegut els pitjors registres de la que després es batejaria com a Gran Recessió.

Els nous sous, de mitjana, són pitjors i això s’explica per les taxes altes d’atur i el desajust entre el nivell formatiu dels aspirants i el que demanden les empreses. L’atur va tancar el 2021 en una mitjana del 14,8%, segons les últimes dades de l’INE. Millor que fa un any, però encara amb milions de persones buscant sense èxit treballar. I les companyies van reactivar la maquinària de contractar després de l’aturada pandèmica, i Infojobs va registrar un total de 2,3 milions de vacants durant el 2021, el 49% més que el 2022. Però la competència per un lloc continua sent elevada: per cada oferta de treball publicada a Infojobs hi va haver, de mitjana, 53 candidats.

Desajust entre l’oferta i la demanda

No tots els perfils tenen els mateixos problemes per trobar una feina i hi ha professions que tenen molt més reclam que d’altres. Per exemple, la competència per un lloc d’informàtic és d’1 oferta per 17 candidats, enfront dels 270 inscrits per a un lloc per a la venda al detall. Comercial i vendes; compres, logística i magatzem; atenció al client, i informàtica i telecomunicacions van ser els perfils que més vacants van registrar durant el curs passat.

Competència forta i no sempre el que els demandants d’ocupació poden oferir i el que les empreses busquen coincideix. L’informe d’Infojobs i ESADE revela forts desajustos entre la formació dels candidats i les qualitats òptimes per a les ‘cadires buides’. El cas més evident es troba en els estudis universitaris: el 34% de les persones inscrites a Infojobs tenen un grau universitari, però només el 14% de les ofertes el demanden. En la formació professional (FP) el desajust és menys marcat, però existeix, amb el 28% dels inscrits amb una FP, enfront el 23% de vacants que la demanen. Hi ha un flux important d’ocupació de baixa qualitat i qualificació que les companyies espanyoles estan demandant, i el 46% de les ofertes publicades a Infojobs només exigeixen estudis bàsics o ni tan sols exigeixen formació mínima.