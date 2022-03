Sindicalistes d’Unió de Pagesos s’han concentrat avui, 28 de març, al matí, a una vintena de centres comercials per informar a la ciutadania, com a consumidors, de la crisi de preus a molts sectors de producció de productes bàsics pel fet que la gran distribució conjuntament amb la gran indústria provoquen preus ruïnosos pagats a la pagesia mentre aquests obtenen grans marges de benefici.

En concret, els sindicalistes han acudit al Carrefour de Figueres, BonPreu de Girona, al Mercadona de Vilafranca del Penedès (Alt Penedès), a l’Esclat de Malla (Osona), BonPreu i Lidl de Ripoll (Ripollès), a grans superfícies de la Vall d’En Bas/Olot (Garrotxa), a Opencor, Condis, Carrefour, Mercadona i BonPreu de Lleida (Segrià), al Carrefour de la Seu d’Urgell (Alt Urgell), al Carrefour de Tarragona (Tarragonès), al Mercadona de Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre) i a l’Esclat de Móra la Nova (Ribera d’Ebre). Han explicat a la ciutadania que la gran distribució i la gran agroindústria abusen de la posició de força a la cadena alimentària i són responsables que la pagesia sovint no pugui cobrir costos ni guanyar-se la vida.

El preu de la llet, un cas paradigmàtic

El cas de la llet és paradigmàtic, la indústria es permet pagar al ramader 36,8 cèntims el litre de llet, mentre que el llindar de rendibilitat se situa als 46,36 (Observatori de la Llet, desembre 2021) i la gran distribució promou aquest disbarat amb les marques blanques: cartrons de llet que provoquen que es pagui al ramader sota cost de producció. Un altre exemple són els cítrics, el sindicat acaba de denunciar que s’estan pagant als citricultors taronges entre 8 i 12 cèntims el quilo i mandarines a 30 cèntims el quilo; aquests preus són excepcionalment baixos i estan per sota costos de producció.

Els viticultors han aprofitat per denunciar que Henkell-Freixenet, Torres i Codorniu han fet públics resultats econòmics molt satisfactoris però gràcies al fet que tant una ampolla de 3 euros com una de 6 la fan amb raïms pagats al pagès entre 25-30 cèntims, així la pagesia sovint obté menys del 10% del valor de l’ampolla i això vol dir que no cobreix ni el cost de producció.

Les grans cadenes, un mal de cap

El sindicat insisteix que cadenes com Mercadona, Carrefour, Lidl, Dia, Bon Preu, Condis i Caprabo provoquen que s’arrosseguin a la baixa els preus en origen de productes com la llet, vi, oli, cítrics, fruita seca, fruita dolça, arròs, carns de vedella i de conill, i banalitzen aquests i altres productes amb marques blanques rere les quals, sovint, hi ha la inducció a preus sota costos de producció. Mentrestant, aquest oligopoli obté grans beneficis econòmics.

Per tot plegat, Unió de Pagesos denuncia que els governs miren cap una altra banda i han fet cas omís a la demanda que la Llei de la cadena alimentària defineixi una quota de mercat de la posició de domini de la gran distribució, com passa al mercat energètic, amb l’objectiu que l’oligopoli de la indústria i de la distribució no acabi pagant preus ruïnosos a la pagesia. El sindicat també denuncia que els governs permeten la revenda a pèrdues entre baules de la cadena alimentària, mentre que transformació, distribució, majoristes i detallistes haurien d’afegir els seus costos directes i indirectes en els preus que traslladen a la baula següent.

Tot plegat, en un context d’increment de costos, que ja era anterior a la invasió russa d’Ucraïna. Per això, el sindicat continua reclamant, i ara amb més motiu, la modificació de la normativa fiscal, social i econòmica per pal·liar el fort encariment dels costos de producció, com ara un gasoil agrari amb el mínim de gravàmens fiscals, IVA reduït per als béns i serveis dels factors de producció i el desenvolupament de la doble tarifa elèctrica.

L’acció d’avui s’emmarca dins la campanya #LaPagesiaDiuProu, iniciada el 3 de març davant l’empitjorament de les condicions de treball al camp i la inacció dels governs.