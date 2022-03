Les protestes al sector del transport es mantenen a Espanya. La Plataforma per a la Defensa del Sector del Transport de mercaderies per Carretera Nacional i Internacional, convocant de les aturades des de fa més de dues setmanes, ha instat els camioners i altres conductors professionals a continuar fent «visibles» les seves protestes quan, segons la seva opinió, ja s’encara «la recta final» del conflicte. La mobilització segueix entre els autònoms que no se senten representats a la taula de negociació per les associacions legalment habilitades, però amenaça d’obrir nous fronts al sector. La principal patronal del transport de mercaderies (CETM) i altres representants del sector ja observen que el volum de camions que circulen per les carreteres aquest dilluns és «molt més gran» després de l’acord a què es va arribar divendres a la matinada amb el Govern, malgrat que la plataforma convocant de l’aturada manté la protesta.

Les firmes de transport del port de Barcelona han aprovat aquest dilluns mantenir l’aturada indefinida «fins a nou avís» amb la prohibició expressa als vehicles a introduir o treure contenidors de les instal·lacions portuàries. No obstant, la votació ha sigut mostra de la falta de cohesió interna del col·lectiu, amb 318 vots a favor de mantenir el bloqueig del port i 219 en contra. Ni la retallada del preu del gasoil ha sigut suficient perquè els coneguts al sector com a ‘marquesos del transport’ abandonin la protesta malgrat que les condicions en les quals treballen (amb rutes generalment curtes) no són comparables a les que assumeixen els conductors de repartiment o llarga distància. Però el temor que augmenti el pes d’assalariats en el servei portuari té preocupat els autònoms. El Govern ha assolit un acord amb els representants dels departaments de Mercaderies i Viatgers del Comitè Nacional de Transport per Carretera (CNTC) pel qual el Govern bonificarà els transportistes amb 20 cèntims d’euro per litre o quilo de combustible, dels quals 15 cèntims sortiran del pressupost públic i cinc cèntims seran suportats pels operadors de productes petrolífers, i que s’aplicarà a gasoil, gasolina, gas i ‘adblue’. Aquesta bonificació suposarà més de 600 milions d’euros per al sector del transport. Es tracta d’una de les mesures concretes que s’han materialitzat després d’un acord la setmana passada, pel qual s’estima un estalvi d’uns 700 euros per camió al mes i que tindrà una vigència des de l’1 d’abril fins al 30 de juny, prorrogable en funció de l’evolució dels mercats. Aquesta mesura, al costat de les ajudes directes al sector de 450 milions, suposaran una injecció de més de 1.000 milions d’euros. Malgrat que la ministra de Transport, Raquel Sánchez, va informar personalment de l’acord els convocants de l’aturada, la Plataforma ha assegurat aquest dilluns a les seves xarxes socials que l’Administració «sí o sí ha de donar una solució perquè tampoc pot aguantar gaire més» en aquesta situació, amb referència als problemes de subministrament derivats de la seva mobilització. «Ho aconseguirem, fa 15 dies que estem d’aturada i segurament som a la recta final, ara mateix és molt important que continuem fent-nos visibles», destaquen a la Plataforma. «El gasoil és més car i amb previsions de pujar molt més, i quant al preu dels ports, malgrat que estan oferint quantitats més elevades, en el moment en què desencallin els seus magatzems tornaran a pagar el que estaven pagant», han remarcat. «És menys dolent continuar aturats fins a trobar una solució que treballar en les condicions actuals», han insistit en el comunicat, firmat per la seva junta directiva i en el qual no es fa cap menció al seguiment de l’aturada tant avui com durant el cap de setmana.