Cuidem Roses, el segell de bones pràctiques en gestió sostenible impulsat per l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus en col·laboració amb l'Ajuntament de Roses, ja ha començat a caminar i al juliol es preveu que hi hagi les primeres empreses acreditades amb el nou distintiu. De moment, una quarantena d'associats ja s'han adherit a la iniciativa, pionera en una organització empresarial i que té com a objectiu fer la destinació més sostenible.

L'entitat, que representa més de 200 empreses del municipi que ocupen uns 4.000 treballadors, ha organitzat sessions de treball per anar definint les mesures que hauran d'implementar per tal de poder complir amb els requisits del nou distintiu. Aquest mes de març se n'han fet amb les diferents taules que formen l'associació (restauració, allotjament, comerç, serveis i activitats d'oci) i en els propers mesos es faran sessions formatives amb les empreses associades que ja han manifestat que s'hi volen adherir, de moment una quarantena. El nou segell, que és pioner en una organització empresarial, "és un repte exigent però assumible que ens situa en la direcció cap a sostenibilitat real i efectiva", asseguren des de l'Associació d'Empresaris Roses-Cap de Creus. La idea és que el segell estigui totalment implementat en un termini de tres anys. En aquesta primera fase es posarà el focus en la responsabilitat ambiental i es contemplen 27 requisits en l'àmbit de la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. El projecte complet però planteja un total de 120 requisits per poder obtenir el distintiu i la realització d'avaluacions periòdiques per tal d’acreditar que les empreses que s'hi vulguin adherir estan treballant per aconseguir-los. Aquests requisits giren entorn de la gestió sostenible de les empreses amb els clients, treballadors, proveïdors, propietaris, accionistes i, fins i tot, amb els veïns. I van més enllà de la preservació del medi ambient ja que també inclouen el compromís de tenir un model de gestió sostenible des del punt de vista econòmic a l'empresa i amb al desenvolupament econòmic del municipi i la comarca. També demana el compromís amb unes condicions de treball dignes per als equips, i d'igualtat; mesures de conciliació laboral; potenciar la formació dels treballadors; fomentar els contractes de pràctiques; tenir un estil de lideratge inclusiu, just, transparent i respectuós amb els treballadors; i a més, demana la participació activa a l'entorn social i cultural de Roses donant-lo a conèixer entre els visitants, entre d'altres.