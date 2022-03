L’acomiadament justificat per causes derivades de la guerra d’Ucraïna i l’actual crisi energètica quedarà prohibit a partir de demà i fins al 30 de juny. Així ho ha anunciat el president del Govern, Pedro Sánchez, aquest dilluns en en una conferència a El Beatriz de Madrid com a part del pla d’acció de l’Executiu contra les seqüeles de la invasió russa. Des del Ministeri de Treball recuperen la doctrina del «prohibit acomiadar» que es va aplicar durant en els primers compassos de la pandèmia i endureixen les condicions del cessament de treballadors.

Les empreses ja no podran al·legar com a acomiadament objectiu els efectes de l’escalada de preus per liquidar part de la seva plantilla. Això ‘de facto’ implicarà que el cost d’aquest acomiadament pugi de 20 dies per any treballat a 33 dies, perquè es passa a qualificar d’improcedent. Així ho van interpretar majoritàriament els tribunals superiors de justícia quan es van haver de pronunciar sobre cessaments impugnats durant la primera etapa del «prohibit acomiadar». La mesura la va avançar la setmana passada la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, en un bloc laboral que pot incloure també un límit temporal a la capacitat de les companyies de modificar unilateralment les condicions de treball dels seus empleats, a fi d’evitar que puguin abaixar-los el sou al·legant també problemes financers derivats del conflicte bèl·lic. «No és el moment d’acomiadar ni és el moment d’abaixar els salaris», va afirmar Díaz divendres passat al Congrés.