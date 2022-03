El fons australià IFM continua de compres a Naturgy. La companyia que comanda Jaime Siles ha arribat al 13,38% en l’energètica, cosa que suposa un increment de gairebé l’1,3% respecte a la seva posició anterior, segons revela la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Però encara es troba lluny del 22% que aspirava a arribar amb l’oferta pública d’adquisició (OPA) que va llançar el gener del 2021 i que va saldar amb una acceptació del 10,83% a l’octubre.

Malgrat aquesta baixa participació, que suposava tenir només un conseller en el consell d’administració de l’empresa i no dos com pretenia, per a la qual cosa hauria d’escalar fins al 16%, IFM va acceptar entrar a Naturgy. Però després de l’opa, va continuar comprant paquets accionarials per augmentar el seu pes en la companyia espanyola. Amb aquest moviment, ha augmentat el seu paquet en 13 milions d’accions, fins a un total de 129.787.436 títols de l’energètica.

El mes de febrer passat el fons de pensionistes va fer efectiu el seu dret de tenir un conseller en l’energètica al nomenar Jaime Siles, el mateix dia en què es va donar a conèixer l’escissió de la companyia per dividir-se en dues empreses. Una de formada pel negoci d’infraestructures regulades (xarxes de distribució i transport d’electricitat i gas) i una altra pel liberalitzat, de generació i comercialització.

IFM és el quart principal accionista de Naturgy, que lidera Criteria Caixa, amb el 26,7% del capital, i els també fons CVC i GIP, amb el 20,7% i 20,6%, respectivament. Els títols de l’empresa han repuntat en la sessió d’aquest dilluns un 1,86%, fins als 26,85 euros.