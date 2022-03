El govern espanyol reduirà en vint cèntims l'import que ha de pagar la població per cada litre de combustible, una mesura per fer front a l'escalada de preus derivada de la guerra a Ucraïna. Així ho ha anunciat aquest dilluns el president de l'executiu, Pedro Sánchez, en una conferència organitzada a Madrid prèvia al Consell de Ministres que se celebrarà aquest dimarts. Segons ha apuntat Sánchez, el govern espanyol concedirà una bonificació de 15 cèntims i les empreses petrolieres aportaran els cinc cèntims restants. Aquesta mesura forma part d'un pla que aprovarà aquest dimarts el govern espanyol i que pretén mobilitzar 16.000 milions d'euros fins al 30 de juny en forma d'ajudes directes, rebaixes d'impostos i crèdits ICO.

Yolanda Díaz demana als grups que donin suport al pla anunciat per Sánchez

La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, ha expressat aquest dilluns la seva "satisfacció" pel pla de mesures anunciat pel president espanyol, Pedro Sánchez, que entre altres inclouen una bonificació de 20 cèntims per litre de benzina per tothom. Díaz ha afirmat que és "molt difícil" votar en contra d'aquestes mesures. "Confio que un cop els grups coneguin les mesures comptem amb l'aval del Congrés, perquè la situació és excepcional", ha dit.

La vicepresidenta segona ha recordat que el pla no inclou una rebaixa generalitzada d'impostos, sinó una disminució centrada en els col·lectius i sectors "que més ho necessiten".

Ha destacat també que el pla suposa un increment del bo social elèctric i de l'ingrés mínim vital en un 15%.

"Creiem que el nostre país comptarà amb un pla nacional que protegeix els treballadors i les famílies" i que demostra que "hi ha mecanismes per protegir les empreses i els treballadors i que no s'ha d'acomiadar".