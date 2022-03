Internet està present en qualsevol àmbit de la vida. Navegar per la xarxa, consumir continguts, treballar, mantenir contacte amb la família i els amics o fer la compra són només algunes de les accions quotidianes que s’hi poden realitzar. Amb el pas dels anys, l’evolució del sector ha estat constant. Primer va ser la línia telefònica, després va arribar l’ADSL i, finalment, l’arribada de les connexions mòbils i la fibra òptica van convertir Internet en una cosa tant quotidiana com fer-se un cafè al matí.

Avui en dia hi ha múltiples opcions al mercat i escollir la que millor servei ofereixi i més s’adapti a les nostres necessitats és fonamental per tal d’estalviar-se molts problemes. No només amb Internet, també amb el servei de telefonia fixa i mòbil. El servei de fibra òptica, la cobertura, les tarifes, les clàusules de permanència i un bon servei de proximitat són fonamentals.

Però avui en dia també hi ha un factor molt destacat pels consumidors: la proximitat i el servei de Km 0. En aquest sentit, fa més de 10 anys que va néixer a Catalunya Goufone, “l’autèntica operadora de casa nostra” amb capital 100% català, i que compta amb la seva pròpia xarxa de fibra òptica amb més de 4.000 quilòmetres instal·lats al territori.

Marc Mundó, Albert Boix i Joan Gaudes, els seus fundadors, van començar portant Internet a racons recòndits d’Osona i, actualment, ja estan presents a l’Empordà, Girona i a més de 200 poblacions de tota Catalunya. L’objectiu? Oferir un servei de proximitat al territori, que arriba fins on altres no ho han fet.

Quins serveis ofereix Goufone?

Els serveis han anat creixent amb l’operadora i, actualment, Goufone ofereix la seva pròpia xarxa de fibra òptica, telefonia mòbil i fixa i, també, un servei energia d’origen 100% renovable. Els beneficis són molts. La seva xarxa de fibra òptica és, per exemple, una de les més ràpides pel que fa a la descàrrega i la navegació, però no només això, tenir la propietat fa que la seva resposta davant les avaries i les incidències sigui més ràpida, i que puguin oferir servei a empreses i arribar a racons on no ho fan altres operadores.

Els altres serveis de Goufone també són de qualitat. La seva telefonia fixa utilitza VeuIP, trucades a través d’Internet que donen una major qualitat a les trucades i que no tenen cap cost d’establiment de trucada ni quota de línia. Respecte a la telefonia mòbil, l’operadora compta amb unes tarifes molt competitives amb trucades il·limitades, ‘Roaming’ gratuït a la Unió Europea i un bon servei de dades.

Per què fer-se de Goufone?

L’essència de Goufone és la vocació de servei al territori i això és el que la converteix en “l'autèntica operadora de casa nostra”. Per què escollir Goufone? Principalment es poden destacar tres factors:

Flexibilitat: Les necessitats són la clau a l’hora de contractar un servei de fibra òptica i telefonia fixa i mòbil. L’aposta de Goufone passa per oferir als seus clients allò que necessiten, ni més ni menys.

Les necessitats són la clau a l’hora de contractar un servei de fibra òptica i telefonia fixa i mòbil. L’aposta de Goufone passa per oferir als seus clients allò que necessiten, ni més ni menys. Servei de proximitat: Goufone és una operadora de Km 0 i la proximitat amb l’entorn, els seus usuaris i el teixit associatiu és un dels seus elements definitoris. L’operadora, en aquest sentit, ha desenvolupat un decàleg amb 10 compromisos que assoleixen amb els seus usuaris. Uns compromisos que la diferencien d’altres del sector.

Goufone és una operadora de Km 0 i la proximitat amb l’entorn, els seus usuaris i el teixit associatiu és un dels seus elements definitoris. L’operadora, en aquest sentit, ha desenvolupat un decàleg amb 10 compromisos que assoleixen amb els seus usuaris. Uns compromisos que la diferencien d’altres del sector. Sense permanència: Goufone no creu en la permanència. “El nostre objectiu és que estiguis amb nosaltres perquè així ho vols, no per obligació”, apunten. Aquest problema, molt sovint amb altres operadores, desapareix amb Goufone. Pots marxar quan vulguis i sense cap compromís.

Goufone obre a Roses

Goufone segueix creixent a Catalunya. Actualment ja dona servei a 73 municipis de Girona, amb més de 1.000 km de fibra òptica instal·lats a municipis i poblacions disseminades del Gironès, l’Alt i Baix Empordà i la Selva, i el seu objectiu és arribar a 15 més a tota la província aquest any.

El 31 de març, seguint amb aquesta dinàmica, Goufone obrirà una nova botiga al número 2 del carrer del Doctor Alexander Fleming a Roses. L’esdeveniment, que començarà a les 16 h, comptarà amb música en directe i servei de càtering, i una visita institucional encapçalada per l’alcalde de Roses, Joan Plana; entre d’altres autoritats. Ah! També hi haurà un obsequi per a les primeres 50 persones que entrin a la botiga.

Si vols unir-te a Goufone, pots trobar més informació a: