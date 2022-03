Els lloguers no podran pujar fins al 30 de juny més del 2%. Aquesta és una de les mesures que el Govern aprovarà dins del<strong> pla de xoc per pal·liar els efectes de la guerra d’Ucraïna</strong>. La referència per actualitzar les rendes sol ser l’índex de preus de consum (IPC), la taxa anual del qual va escalar fins al 7,6% al febrer i apunta cap a més nivells durant els pròxims mesos.

L’objectiu d’aquesta mesura és evitar un encariment desmesurat dels lloguers com a conseqüència de la pujada de la inflació. Per això, l’Executiu ha optat per posar un límit, que està més pròxim a la inflació subjacent, aquella que exclou els elements més volàtils, com els aliments no elaborats i els preus de l’energia, tot i que actualment se situa en el 3% anual.

Crítiques

El portal immobiliari idealista ha advertit aquest dilluns que la limitació al 2% de l’actualització dels lloguers anunciada pel president del Govern, Pedro Sánchez, suposarà «una nova clatellada per als llogaters» i, «en molts casos», provocarà que aquests treguin les seves vivendes del mercat.

«El Govern torna a carregar sobre els propietaris particulars el que és responsabilitat de l’Administració i obliga que no es compleixi la clàusula d’actualització dels contractes de lloguer», ha denunciat en un comunicat el portaveu d’Idealista, Francisco Iñareta.

«A falta de conèixer la lletra petita de la mesura, l’anunci suposa una nova clatellada per als arrendadors, que de nou tornen a veure com canvien les regles a mig partit i que en molts casos provocarà la retirada de les seves vivendes del mercat davant l’evident inseguretat legal que suposa. L’efecte que pot aconseguir pot ser just l’invers al desitjat», ha criticat Iñareta després d’anunciar-se aquesta mesura.