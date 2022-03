Els comuns han reclamat a la Generalitat que posi recursos sobre la taula per respondre a l'emergència social arran de la guerra a Ucraïna. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha lloat les darreres mesures que el govern espanyol ha fet públiques aquest dilluns. També que s'hagi reconegut la península Ibèrica com "una illa energètica" per poder reduir el preu de l'electricitat. Mena ha lamentat que les propostes que el seu grup ha fet al Govern "no han tingut resposta". I ha desitjat que "el retir espiritual" de l'executiu aquest cap de setmana hagi servit per prendre decisions en aquest sentit.

La líder dels comuns, Jéssica Albiach, va presentar al Govern un paquet de deu mesures “per un nou escut social” a Catalunya, en resposta a la crisi arran de la invasió russa a Ucraïna. Entre les iniciatives hi ha incrementar l’impost sobre les elèctriques, apujar els trams més alts de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o situar el mínim exempt de l’impost sobre el patrimoni en 350.000 euros. També apujar el tram de més de 10 milions d’euros d’un 1% al 3,75% i el de 5 a 10 milions d’euros del 0,8% al 3%. El paquet inclou un xec energètic universal de 300 euros anuals per a totes les famílies, per poder afrontar la pujada de la llum.